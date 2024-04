Σίντνεϊ Σουίνι: Δεν είναι όμορφη και δεν ξέρει να παίξει, είπε γνωστή παραγωγός - Η απάντηση της ηθοποιού

Sydney Sweeney ‘isn’t pretty’ and ‘can’t act,’ top Hollywood producer Carol Baum claims https://t.co/9xJlJUehRg pic.twitter.com/AOd3zUZnut — New York Post (@nypost) April 17, 2024

Η διάσημη παραγωγός του Χόλιγουντ, η οποία βρίσκεται πίσω από ταινίες όπως το «Father of the Bride» και το σίκουέλ του, μοιράστηκε την άποψή της για τηΣυγκεκριμένα, είπε ότι η ηθοποιός «δεν είναι όμορφη» και «δεν μπορεί να παίξει» κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συζήτησης μετά από μια προβολή της ταινίας «Dead Ringers» του 1988, σύμφωνα με την Daily Mail.«Δεν καταλαβαίνω τη Σίντνεϊ Σουίνι», φέρεται να είπε η Μπάουμ στο Jacob Burns Center στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.Η Μπάουμ είπε ότι έφτασε στη διαπίστωση αυτή αφού παρακολούθησε την τελευταία ταινία της Σουίνι, «Anyone But You», σε ένα αεροπλάνο. «Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι' αυτήν», εξήγησε.Περιέγραψε επίσης τη ρομαντική κωμωδία ως «ακατάλληλη για παρακολούθηση».Η Μπάουμ αποκάλυψε ακόμη ότι ούτε οι φοιτητές της στη Σχολή Κινηματογραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας μπορούσαν να δώσουν έναν ικανοποιητικό λόγο για τον οποίο η 26χρονη σταρ είναι τόσο περιζήτητη.«Ρώτησα την τάξη μου: "Εξηγήστε μου αυτό το κορίτσι. Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο δημοφιλής;"», περιέγραψε και πρόσθεσε: «Κανείς δεν είχε απάντηση».Εκπρόσωπος της ηθοποιού απάντησε στην Μπάουμ μετά από αυτά τα αρνητικά σχόλια.«Πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα που είναι σε θέση να μοιραστεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της επιλέγει αντ' αυτού να επιτεθεί σε μια άλλη γυναίκα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ηθοποιού του «Euphoria» σε δήλωσή του στο Page Six. «Αν αυτό είναι που έμαθε στις δεκαετίες της στη βιομηχανία και θεωρεί ότι είναι σωστό να διδάξει στους μαθητές της, αυτό είναι ντροπή».