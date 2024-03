Euphoria» όσο και οι σέξι εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, φέρνουν την 26χρονη στα trends της Google. Σίντνεϊ Σουίνι είναι ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν όλο και περισσότερο το Χόλιγουντ, το τελευταίο διάστημα. Τόσο οι συμμετοχές της σε μεγάλες παραγωγές όπως το «» όσο και οι σέξι εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, φέρνουν την 26χρονη στα trends της Google.

Μετά τη ρομαντική κομεντί «Anyone but You» που πρωταγωνίστησε, η Σουίνι αφήνει για λίγο στην άκρη τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις και φοράει τα ράσα.

Immaculate» (Άσπιλη), η ηθοποιός υποδύεται τη Σεσίλια, μια νεαρή Στην νέα ταινία «» (Άσπιλη), η ηθοποιός υποδύεται τη Σεσίλια, μια νεαρή καλόγρια , αφιερωμένη με όλη της τη δύναμη στην πίστη της. Η ηρωίδα δέχεται μία νέα θέση σε ένα μοναστήρι της ιταλικής υπαίθρου. Σύντομα όμως θα αντιληφθεί πως το νέο της σπίτι κρύβει σκοτεινά και τρομακτικά μυστικά.

Λίγο καιρό πριν ντυθεί καλόγρια, η Σουίνι είχε γίνει viral με το αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα που έβαλε στα βραβεία

». Η ηθοποιός έκανε μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Επέλεξε ένα έντονο κόκκινο, μάξι και στενό φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κάτω και το μακιγιάζ της ήταν ελαφρύ σε γήινες αποχρώσεις. Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί, πόζαρε για τους παπαράτσι ενώ φωτογραφήθηκε και με θαυμαστές της που την αποθέωναν.







Sydney Sweeney at the 2024 #PCAs. pic.twitter.com/RRjoHgH9Yv — Sydney Sweeney fans (@SSydneyBest) February 19, 2024

Sydney Sweeney at the 2024 People’s Choice Awards pic.twitter.com/LHUkC6F9UX — Nerdspin (@nerdspin_) February 19, 2024