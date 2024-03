Κλείσιμο

To τραγούδι της Μαρίνας Σάττι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision κυκλοφόρησε.Μέσα από την έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤ1 «Eurovision σε είδον», με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει σε πρώτη μετάδοση το τραγούδι «Ζάρι» που ετοίμασε η Ελλάδα για τον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.Το βιντεοκλίπ του, το οποίο γυρίστηκε με φόντο εμβληματικές τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, η Πλάκα, το Μοναστηράκι και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.Η Μαρίνα Σάττι βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής, για να μιλήσει για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής, δύο μήνες πριν από τον διαγωνισμό. Φέτος, η Eurovision θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας από τις 7 έως τις 11 Μαΐου.Μιλώντας στην εκπομπή, η νεαρή τραγουδίστρια εξήγησε αρχικά, ότι στην ΕΡΤ κατατέθηκαν περίπου 200 τραγούδια σαν προτάση για τη φετινή Eurovision. Όπως είπε, μαζί με τους συνεργάτες της δεν επέλεξε κανένα από αυτά, αλλά επηρεάστηκε από όλα μαζί, τόσο στη μελωδία, όσο και στους στίχους.«Το κομμάτι έχει διαφορετικές ποιότητες και διαφορετικούς κόσμους, που μπορείς να δείξεις και στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά. Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI» συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Το βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Zac Wiesel.Μαζί με τη Μαρίνα Σάττι, καλεσμένος στην εκπομπή βρέθηκε και ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει επιμεληθεί συμμετοχές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη Eurovision.«Είναι μεγάλη μου τιμή, ευχαριστώ πολύ. Η Μαρίνα Σάττι μπορεί μαγικά με τη μουσική της, να συνδέει κόσμους και ανθρώπους», είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός. «Η ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου, αμέσως μόλις άκουσα το τραγούδι. Θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό», πρόσθεσε.Αυτή τη φορά, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή, ενώ τη χορογραφία και το movement direction επιμελείται ο Mecnun Giasar (Majnoon).Ακόμα, στην εκπομπή εμφανίστηκαν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα, οι οποίοι θα είναι οι φετινοί σχολιαστές της ΕΡΤ στους δύο Ημιτελικούς και στον Μεγάλο Τελικό.Πριν από μερικές μέρες, η Μαρίνα Σάττι«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision. Μου είχαν προτείνει και στο παρελθόν να εκπροσωπήσω τη χώρα μας, αλλά ήθελα να νιώσω πιο σίγουρη και έμπειρη»,