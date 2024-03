Στέλιος Κουδουνάρης σε Φωτεινή στο «My Style Rocks»: Είναι το πιο κιτς look που έχω δει τους τελευταίους μήνες

Στο σημερινό επεισόδιο του «» ο Στέλιος Κουδουνάρης εκπλάγηκε από την υψηλή βαθμολογία που έβαλαν ορισμένες παίκτριες και συγκεκριμένα, η Casablanca, η Σιμόν και η Ζέτα, στο look της Φωτεινής.Αρχικά, έβαλε τις διαγωνιζόμενες να εξηγήσουν τους λόγους πίσω από το 3 που έβαλαν στο outift της Φωτεινής.Έπειτα, εξέφρασε τη δυσάρεσκεια και την έκπληξή του με όσα άκουσε και κυρίως με το στυλ της παίκτριας.Ακολουθεί ο διάλογος:Στέλιος Κουδουνάρης: «Είναι το πιο κιτς look που έχω δει τους τελευταίους μήνες!» και πρόσθεσε: «Το είπα βέβαια αυτό και στο προηγούμενο επεισόδιο στην Ηρώ. Την έχεις ξεπεράσει!»Φωτεινή: «Εντάξει κύριε Κουδουνάρη είναι και γούστα αυτά. Μπορεί στα κορίτσια να άρεσε κάτι τέτοιο»Κουδουνάρης: «Θες να σου πω κάτι; Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω»

Φωτεινή: «Τι δεν πιστεύετε;»Κουδουνάρης: «Ότι τους άρεσε. Τα τρία 3αρια δεν μου είπε καμία "μου άρεσε και έβαλα 3"»Φωτεινή: «Σε καμία κοπέλα δεν αρέσει απόλυτα ένα look. Απλώς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το στυλ και να βαθμολογήσουμε»Κουδουνάρης: «Ε, όχι, τώρα αδικείς όλες σου τις συμπαίκτριες και όλα τα look που έχουν περάσει από εδώ. Δεν θα στο ακυρώσω τελείως. Αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό»Φωτεινή: «Σας είπα είναι και θέμα γούστου αυτό»Κουδουνάρης: «Μην μου λες εμένα... Μην ανοίξεις μαζί μου αυτό το debate! Δεν είναι θέμα γούστου, είναι θέμα συμμετρίας, εποχών, ποιοτήτων. Υπάρχουν πλαίσια στη μόδα και στη δική μας την κριτική. Είναι κιτς αγάπη μου!»Φωτεινή: «Για κάποιον μπορεί να μην είναι κιτς, αυτό θέλω να σας πω»Κουδουνάρης: «Ξέρεις τι είναι το κιτς; Ξέρεις πώς ορίζεται;»Φωτεινή: «Ξέρω»Στη συνέχεια, ο κριτής προχώρησε να εξηγήσει και να αξιολογήσει το look της παίκτριας.