Beatles: Επανακυκλοφορεί το θρυλικό άλμπουμ του «Let It Be» με επιπλέον ανέκδοτες ηχογραφήσεις

Μια επανέκδοση του τελευταίου στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, του θρυλικού «», θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, ενισχύοντας τον αρχικό δίσκο του 1970 με νέες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.Η δισκογραφική αυτή δουλειά θα κυκλοφορήσει τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή super deluxe έκδοση και θα περιλαμβάνε, καθώς και το «Let It Be EP» με τέσσερα κομμάτια και ένα δίσκο βινυλίου με, που έγινε από το μηχανικό ηχογραφήσεων, Γκλίν Τζονς, τον Μάιο του 1969.Μια μικρή πρώτη γεύση μπορούν να πάρουν οι ακροατές μέσα από τρία κομμάτια του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στο Spotify , τα «Let It Be (2021 Mix)», «Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)» και “For You Blue (1969 Glyn Johns Mix)”.