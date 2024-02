Το ειδύλλιο τηςκαι τουσοβαρεύει, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα.Το ζευγάρι προσπαθεί να χειριστεί τη σχέση του προσεκτικά επειδή «η προσωπικότητα του Οντέλ είναι πολύ πιο ιδιωτική» από της Καρντάσιαν , δήλωσε πηγή στο Us Weekly.Ο 31χρονος παίκτης των Baltimore Ravens είναι «χαμηλών τόνων, ενώ η Κιμ είναι πιο συνηθισμένη στα φώτα της δημοσιότητας», είπε η πηγή στο πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «προσπαθούν να βρουν τα επόμενα βήματα».Η 43χρονη τηλεπερσόνα και ο αστέρας του NFL συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, με τις πηγές να λένε στο Page Six ότι η Καρντάσιαν και ο Μπέκαμ Τζούνιορ «έκαναν περιστασιακή παρέα» μετά τον χωρισμό του από τη σύντροφό του Λόρεν «Λόλο» Γουντ.Ωστόσο, μια άλλη πηγή διευκρίνισε ότι το ζευγάρι είναι φίλοι και κάνουν κυρίως παρέα σε παρέες, όπως στο πάρτι γενεθλίων του, καθώς κινούνται σε παρόμοιους κοινωνικούς κύκλους.Το ζευγάρι πυροδότησε και πάλι φήμες όταν εθεάθησαν μαζί σε ένα πάρτι μετά τα «CFDA Awards» τον Νοέμβριο, αν και για άλλη μια φορά πηγές ανέφεραν ότι δεν φαίνεται να είναι ρομαντικό.«[Η Καρντάσιαν και ο Μπέκαμ] μιλούσαν όλη τη νύχτα με τον [CEO της "Fanatics"] Μάικλ Ρούμπιν», δήλωσε ένας κατάσκοπος. «Ήταν οι τρεις τους μαζί. Δεν φάνηκε καθόλου φλερτ».Από τότε, ωστόσο, υπήρξαν ελάχιστες εμφανίσεις του ζευγαριού, μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. reignite dating rumors at Jay-Z’s pre-Grammys party https://t.co/CeQNC9JO0O pic.twitter.com/GIXuvWXFGQ — Page Six (@PageSix) February 3, 2024

Η σταρ των «Kardashians» και ο σταρ αθλητής εθεάθησαν να παρευρίσκονται στο pre-Grammys πάρτι του Jay-Z στο Δυτικό Χόλιγουντ το βράδυ της Παρασκευής, όπου μάλιστα ήταν ασορτί επιλέγοντας και οι δύο ολόμαυρη ενδυμασία.

Το TMZ ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν ψιθύροι ότι η Καρντάσιαν και ο Μπέκαμ είχαν μια ιδιωτική στιγμή στο γκαράζ μαζί, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.



Δεν είναι σαφές αν έφυγαν από το πάρτι μαζί, καθώς η Καρντάσιαν απομακρύνθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. με το Range Rover της, το οποίο διαθέτει μαυρισμένα παράθυρα, ώστε να μην μπορεί να τη δει κανείς μέσα στο όχημα.



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ιδρύτρια της KKW Beauty βγαίνει με έναν NFL σταρ.Η Καρντάσιαν άρχισε να βγαίνει με τον τότε αστέρα των New Orleans Saints, Ρέτζι Μπους, το 2007, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε στο πρώην ριάλιτι της οικογένειάς της, «Keeping Up with the Kardashians». Χώρισαν το 2010.

Φωτογραφίες: EPA, Shutterstock



