Μαριέττα Χρουσαλά γιόρτασε τα γενέθλιά του συζύγου της, Λέοντα Πατίτσα , με μια αφιέρωση στο Instagram. Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η παρουσιάστρια ανέβασε μια σειρά από κοινά τους στιγμιότυπα από διάφορες εξόδους τους.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Μαριέττα Χρουσαλά έραψε στα αγγλικά: «Happy birthday to my other half» δηλαδή, «Χαρούμενα γενέθλια στο άλλο μου μισό».

στα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Η Μαριέττα Χρουσαλά φρόντισε να μοιραστεί με το κοινό της μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες από τις εξόδους που έκανε με τον σύζυγό της, αλλά και με την ίδια στην παραλία.

Το ζευγάρι δημοσιεύει συχνά κοινά στιγμιότυπα στο Instagram. Τις προάλλες,ταξίδεψαν