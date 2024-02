Η επιστροφή της Φαίης, ο εμφύλιος της ψυχαγωγίας και η μεταγραφή-έκπληξη

Μετά βίας συγκρατώντας δάκρυα και με αυτό το βλέμμα της μεγάλης προσπάθειας να βάλει πίσω από τα μάτια αυτό που τα πλημμυρίζει και κάνει το μυαλό να αναρωτιέται πώς μπορεί να ξαναζήσει τα ίδια πράγματα και τις ίδιες καταστάσεις έχοντας βιώσει τέτοια απώλεια. Δύσκολο και ενίοτε ακατόρθωτο. Κι εδώ φαίνεται η δύναμη του ανθρώπου που προσπαθεί να απαλλάξει το κοινό του από το δικό του πένθος, από το δικό του ασφυκτικό συναίσθημα που έρχεται και σαρώνει κάθε πρόθεση και διάθεση επιστροφής στην καθημερινότητα. Δύσκολες και ευαίσθητες τηλεοπτικές στιγμές. Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε εν μέσω πένθους στην παρουσίαση της εκπομπής της.Μετά βίας συγκρατώντας δάκρυα και με αυτό το βλέμμα της μεγάλης προσπάθειας να βάλει πίσω από τα μάτια αυτό που τα πλημμυρίζει και κάνει το μυαλό να αναρωτιέται πώς μπορεί να ξαναζήσει τα ίδια πράγματα και τις ίδιες καταστάσεις έχοντας βιώσει τέτοια απώλεια. Δύσκολο και ενίοτε ακατόρθωτο. Κι εδώ φαίνεται η δύναμη του ανθρώπου που προσπαθεί να απαλλάξει το κοινό του από το δικό του πένθος, από το δικό του ασφυκτικό συναίσθημα που έρχεται και σαρώνει κάθε πρόθεση και διάθεση επιστροφής στην καθημερινότητα. Δύσκολες και ευαίσθητες τηλεοπτικές στιγμές.

Στα πέριξ συνεχίζεται η γκρίνια για τα λεγόμενα της Ναταλίας , από κάποιους διατυπώνονται ενστάσεις και αντιρρήσεις, κάποιοι άλλοι δηλώνουν ενοχλημένοι και όλοι κατά βάθος θεωρούμε ότι κάνουμε τις καλύτερες εκπομπές του κόσμου. Η κριτική πάντα ενοχλούσε και ευτυχώς τώρα την γλίτωσαν οι κριτικοί και «σκοτώνονται» αναμεταξύ τους οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες και μερικοί πανελίστες. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Αυτή η μεταγραφή παρουσιαστή που θα γίνει οσονούπω δεν έχει γραφτεί και δεν έχει προβλεφθεί. Είναι πραγματικά κάτι που κανείς δεν φαντάζεται και πρόκειται για ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που έχει πολλά χρόνια να μετακινηθεί και θεωρείται πολύ επιτυχημένο. Αλλα δεν θα πω και δεν θα αποκαλύψω.





Μέτριο το ξεκίνημα του «Σκαραβαίου». Προσέκρουσε στην ορμή της «Φαμαγκούστα» και στο κοινό του «Survivor»… Θέλει το χρόνο του. Τσορτέκης και Πυρπασόπουλος δεν χάνουν εύκολα.

Αννα Ζηρδέλη έχοντας περάσει από πολλά τηλεοπτικά πόστα, στα οποία δούλεψε πολύ και ποτέ δεν επαναπαύθηκε, βρήκε φέτος, πιστεύω, αυτό που της ταιριάζει καλύτερα. Τον συνδυασμό της τηλεοπτικής παρουσίας με την υποκριτική και με καλή χημεία με την Κατερίνα Ζαρίφη . Οι δυο τους ξεχωρίζουν και ηγούνται της εκπομπής. Είναι ταλαντούχες και ορεξάτες. Θέλει απλά χρόνο η εκπομπή και πιο ενισχυμένη ομάδα πίσω για να «δέσει» το γλυκό.

Το τρέιλερ του «Just the two of us» είναι ωραίο. Για την ακρίβεια, ωραιότερο από τα προηγούμενα. Και πλάκα έχει, και κέφι και άντε να δούμε και κανένα σόου γιατί πήξαμε στα σίριαλ…

Περαστικά στην Κατερίνα Καινούργιου , η οποία ταλαιπωρήθηκε, απ’ όσο μαθαίνω από κάτι όχι πολύ σοβαρό, αλλά με την υγεία δεν παίζουμε. Να προσέχει και να γιάνει σύντομα…

Πάντα καλοδουλεμένη, ενδιαφέρουσα και to the point η εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Όλα για την ζωή μας». Θέματα μέσα από τη ζωή με ανθρώπινη και επιστημονική προσέγγιση και με ωραίους καλεσμένους που «ανοίγονται» και εξομολογούνται τις δικές τους εμπειρίες. Αυτές οι εκπομπές θα μπορούσαν να προβάλλονται και καθημερινά.

Πρεμιέρα για τον νέο κύκλο του « My style rocks » με Λάκη Γαβαλά και Εβελυν Καζαντζόγλου στην επιτροπή, μαζί με Στέλιο Κουδουνάρη. Ευχάριστη ανανέωση, θα περιμένουμε να δούμε για να πούμε.

Κουίζ: ποια κυρία, στέλεχος προγράμματος, έχει δώσει τα χέρια με συνεργάτη εκπομπής στον οποίο έχει τάξει παρουσίαση δίχως να το γνωρίζουν τα άλλα στελέχη του σταθμού;