My Style Rocks: Ποιες είναι οι 5 φιναλίστ που διεκδικούν τον τίτλο της «βασίλισσας του στυλ» και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο

Σήμερα στις 16:15, είναι ο μεγάλος τελικός του « My Style Rocks », με τις πέντε φιναλίστ που κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά με τις εμφανίσεις τους, να διεκδικούν τον τίτλο της «βασίλισσας του στυλ» αλλά και το μεγάλο έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ.Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή θα βαθμολογήσουν για τελευταία φορά τα looks των διαγωνιζόμενων, όμως το τηλεοπτικό κοινό θα πάρει την τελική απόφαση.Η Αμάντα Μανωλάκου είναι 38 ετών και είναι influencer. Γεννήθηκε στην Αθήνα από μπαμπά Μανιάτη και μαμά Χιώτισσα, έχει σπουδάσει Ναυτιλιακά αλλά δηλώνει influencer. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο 7 ετών. Η Αμάντα δεν είναι άγνωστη στο My Style Rocks καθώς είχε συμμετάσχει σε προηγούμενο κύκλο του παιχνιδιού. Χαρακτηρίζει το στυλ της «έντονο και… τέλειο».Της αρέσει το σέξι ανδρόγυνο στυλ, τρελαίνεται να κάνει mix and match, ψωνίζει από fast fashion «επειδή έχουν τις καλύτερες απομιμήσεις μεγάλων οίκων» αλλά και από καταστήματα second hand. Το πιο ακριβό ρούχο που έχει είναι ένα φόρεμα αξίας 60.000 ευρώ που της έχουν κάνει δώρο οι γονείς της. Εάν κάτι την ενοχλεί στις γυναίκες είναι… η κακογουστιά. Έχει αρκετές φίλες, είναι αρκετά ανταγωνιστική και επέστρεψε στο My Style Rocks για να το ζήσει μέχρι τον τελικό, αυτή τη φορά.Η Απολλεών (Αθηνά Αουρσαλίδου) είναι 34 ετών, επιχειρηματίας και παντρεμένη με τον 5ο παγκοσμίως πρωταθλητή TaeKwonDo Στέφανο Κωνσταντινίδη και έχουν έναν γιο 5 χρονών. Έχει εργαστεί στον χώρο των πωλήσεων αλλά και ως αεροσυνοδός ενώ από το 2018 έχει τη δική της boutique με ρούχα στη Θεσσαλονίκη. Οι σπουδές της δε σχετίζονται με τη μόδα, θεωρεί όμως πως έχει «αντίληψη εικόνας» ενώ της αρέσει στο ντύσιμο να υπάρχει μια… «χαοτική αρμονία».