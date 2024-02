Η Απολλεών

Κλείσιμο

Η Αμάντα Μανωλάκου Η Μορτασία

Μετά από 14 Gala, 31 δοκιμασίες και περισσότερα από 900 διαφορετικά looks έφτασε η ώρα για τον μεγάλο τελικό τουΟ Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή θα βαθμολογήσουν για τελευταία φορά τα looks των διαγωνιζόμενων, όμως το τηλεοπτικό κοινό θα πάρει την τελική απόφαση.Η Αμάντα Μανωλάκου, η Απολλεών, η Διονυσία Κούκιου, η Μιμή Μακρή και η Μορτασία είναι οι πέντε φιναλίστ που κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά με τις εμφανίσεις τους και σήμερα στις 16:15 στον ΣΚΑΪ θα διεκδικήσουν τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» αλλά και το μεγάλο έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ.Ο βαθμολογικός πίνακας μηδενίζεται και οι διαγωνιζόμενες θα κριθούν αποκλειστικά από τις σημερινές τους εμφανίσεις στην πασαρέλα του My Style Rocks. Ο τελικός χωρίζεται σε τρία μέρη.Στο πρώτο μέρος οι fashionistas θα παρουσιάσουν εκ νέου μία από τις δοκιμασίες που έχουμε ήδη δει αλλά με διαφορετικό concept και η διαγωνιζόμενη με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αποχωρήσει.