Κλείσιμο

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, έδωσε μία μικρή γεύση από το μουσικό της ντεμπούτο σε ανάρτησή της στο Ιnstagram και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Talk About Love» και θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιανουαρίου.Στο teaser, η σταρ εμφανίζεται να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο φορώντας ένα γούνινο παλτό και γυαλιά ηλίου με φόντο το Λος 'Αντζελες.Πριν από λίγες ημέρες κοινοποίησε πλάνα από τη διαδικασία ηχογράφησης στο στούντιο γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Εδώ είμαστε… έρχεται».Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Χάντσον μίλησε στο PEOPLE για την πρώτη της συναυλία που πραγματοποίησε στο Bad Harriet του 'Ασπεν στο Κολοράντο. Ερμήνευσε διάφορες διασκευές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο μπλουζ απόδοσης του «White Horse» του Κρίς Στέιπλετον καθώς και της δικής της εκδοχής στο «When It Don't Come Easy» της Πάτι Γκρίφιν.