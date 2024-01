Κλείσιμο

Η Μαρίζα Αμπέλα μεταμορφώνεται στη θρυλική εκλιπούσα τραγουδίστριαγια την επερχόμενη ταινία «Back to Black».Στο πρώτο teaser για τη βιογραφική ταινία που σκηνοθέτησε η Σαμ-Τέιλορ Τζόνσον («Fifty Shades of Grey»), η Αμπέλα ενσαρκώνει την τζαζ τραγουδίστρια, η οποία πέθανε στις 23 Ιουλίου 2011 σε ηλικία 27 ετών από τυχαία δηλητηρίαση από αλκοόλ.Με διάρκεια λίγο πάνω από ένα λεπτό, το κλιπ προσφέρει σύντομες ματιές στην επιτυχία και τους αγώνες της διάσημης ερμηνεύτριας, καθώς από άγνωστη μεταμορφώνεται σε παγκόσμιο μουσικό είδωλο. Το κλιπ έχει μουσική επένδυση από τη δυναμική μπαλάντα της Γουάινχαουζ «Back to Black», η οποία ενέπνευσε το όνομα της ταινίας.Το τρέιλερ καλύπτει επίσης την πιο προσωπική ζωή της τραγουδίστριας, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με τον Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ (τον οποίο υποδύεται ο Τζακ Ο' Κόνελ) και τη στενή σχέση της με τη μητέρα της Τζάνις (την οποία υποδύεται η Λέσλι Μάνβιλ του «Crown»).Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το «Back to Black» γυρίστηκε με την πλήρη υποστήριξη του The «Amy Winehouse Estate», καθώς και των Universal Music Group και Sony Music Publishing.Η ταινία χαρακτηρίζεται ως μια «ανεπανάληπτη ματιά» στην «πρώιμη άνοδο της Βρετανίδας νικήτριας Grammy στη φήμη και την κυκλοφορία του πρωτοποριακού στούντιο άλμπουμ της, "Back to Black"».«Αφηγημένη από την οπτική γωνία της Έιμι, η ταινία είναι μια αδιαμφισβήτητη ματιά στη γυναίκα πίσω από το φαινόμενο και τη σχέση που ενέπνευσε ένα από τα πιο θρυλικά άλμπουμ όλων των εποχών», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Μαΐου.