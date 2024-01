Κλείσιμο

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ , μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες του.Το αεροπλάνο, όπου είχαν επιβιβαστεί έκανε «βουτιά» και συνετρίβη στα νερά, ανοιχτά της Bequia, που ανήκει στο Σεν Βίνσεντ, ένα νησί της Καραϊβίκης.Ο 51χρονος δεν κατάφερε να σωθεί, όπως και τα παιδιά του, Μαντίτα και Άννικ. Νεκρός βρέθηκε και ο πιλότος του αεροπλάνου, Ρόμπερτ Σατς.Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έφτασε με τις κόρες του στην Καραϊβική στις 26 Δεκεμβρίου.Μόλις τρεις ημέρες πριν την τραγωδία, ο ηθοποιός είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση στα social media.Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία, που έδειχνε τη θάλασσα, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του έστελνε χαιρετίσματα στο κοινό του από τον... «παράδεισο».Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραφε: «Χαιρετίσματα στην κοινότητα από κάπου στον παράδεισο. Και αγάπη ... 2024 ερχόμαστε!».



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όλιβερ εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως το «Speed Racer» και το «Valkyrie», ενώ πρόσφατα είχε ρόλο στην τελευταία προσθήκη του franchise «Indiana Jones».



Ανάμεσα στους πρώτους του ρόλους στις ΗΠΑ ήταν και η μακρόχρονη συμμετοχή του στο «Saved by the Bell: The New Class» το 1995. Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι «Medal of Honor: Above and Beyond».



Ο Όλιβερ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη ταινία «Forever Hold Your Peace», της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, και μόλις γύρισε τις τελευταίες του σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου.



Σε ένα βίντεο από την τραγική συντριβή, ένα άτομο που καταγράφει ακούγεται να λέει: «Το αεροπλάνο συνετρίβη! Καλέστε την ακτοφυλακή!».



Δείτε το βίντεο από τη συντριβή του αεροσκάφους, όπως καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες