Κλείσιμο

Η διάσημη τραγουδίστριαθα κάνει το ντεμπούτο της στοστον ρόλο που γοήτευσε το κοινό του Λονδίνου και έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Θα ερμηνεύσει την θρυλική ντίβα Νόρμα Ντέσμοντ στο μιούζικαλ «Sunset Boulevard» του 'Αντριου Λόιντ Γουέμπερ όπως ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης της παράστασης Τζέιμι Λόιντ.Για τον εμβληματικό ρόλο που στο παρελθόν ερμήνευσαν οι Γκλεν Κλόουζ, Μπέτι Μπάκλεϋ και Πάτι ΛουΠον οι New York Times έγραψαν για την «ερμηνεία που καθόρισε την καριέρα της Σέρζινγκερ» ενώ σε κριτική της η Washington Post την χαρακτήρισε ως «τη απόλυτη Νόρμα Ντέσμοντ».Βασισμένο στο κινηματογραφικό αριστούργημα του Μπίλι Γουάιλντερ του 1950, το «Sunset Boulevard» μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή το 1993 από τον συνθέτη 'Αντριου Λόιντ Γουέμπερ σε σενάριο και στίχους των Ντον Μπλακ και Κρίστοφερ Χάμπτον. «Στοιχειωμένη από τις αναμνήσεις η Νόρμα Ντέσμοντ μια ξεπεσμένη σταρ του βωβού κινηματογράφου λαχταρά την επιστροφή της στον κινηματογράφο και η συνάντησή της με έναν νεαρό σεναριογράφο ίσως είναι η μόνη της ελπίδα», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.Σημειώνεται ότι η μεταφορά του μιούζικαλ σηματοδοτεί την επιστροφή του θρυλικού συνθέτη στην διάσημη σκηνή του Μπρόντγουεϊ μετά την αυλαία την περασμένη άνοιξη του θρυλικού «The Phantom of the Opera» μετά από 13.981 παραστάσεις και του «Bad Cinderella», σύμφωνα με το Deadline.Πρωταγωνιστούν επίσης ο Τομ Φράνσις στο ρόλο του Τζόι Γκίλλις η Γκρεις Χοντγκετ Γιανκ και ο βραβευμένος με Olivier Ντέιβιντ Θάξτον.Περισσότερες λεπτομέρειες για το χώρο διεξαγωγής των παραστάσεων καθώς και για την πρεμιέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία άρθρου: Shutterstock