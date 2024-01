James Bond: Δύο ταινίες της δεκαετίας του 1960 απέκτησαν προειδοποιήσεις για προσβλητικό περιεχόμενο

Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου έρχεται να προκαλέσει αναστάτωση στους θαυμαστές των ταινιών « Μία απόφαση τουέρχεται να προκαλέσει αναστάτωση στους θαυμαστές των ταινιών « James Bond », καθώς ταινίες του διάσημου πράκτορα 007 αποκτούν προειδοποιήσεις για προσβλητικό περιεχόμενο.

Η δήλωση αποποίησης ευθυνών προειδοποιεί ότι οι ταινίες που παρουσιάζονται στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου σε ένα αφιέρωμα στο έργο του Βρετανού συνθέτη Τζον Μπάρι, δηλαδή του ανθρώπου πίσω από τη μουσική πολλών φιλμ του James Bond, «περιέχουν γλώσσα, εικόνες ή άλλο περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει απόψεις που ήταν διαδεδομένες στην εποχή τους, αλλά θα προκαλέσουν προσβολή σήμερα».

Η δήλωση αποποίησης ευθυνών προσθέτει: «Οι τίτλοι περιλαμβάνονται εδώ για ιστορικούς, πολιτιστικούς ή αισθητικούς λόγους και οι απόψεις αυτές δεν υποστηρίζονται σε καμία περίπτωση από το BFI ή τους εταίρους του».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα φιλμ «Goldfinger» (1964) και «You Only Live Twice» (1967) με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι, με τη δεύτερη ταινία να διαθέτει επιπλέον αποποίηση ευθυνών για «ξεπερασμένα φυλετικά στερεότυπα».



Η ταινία του 1964 «Goldfinger» έλαβε προειδοποίηση γιατί όπως αναφέρεται, «περιλαμβάνει μια σκηνή στην οποία ο Μποντ "επιτίθεται" σεξουαλικά στην Πούσι Γκαλόρ σε έναν αχυρώνα».





Στην ταινία «You Only Live Twice» ο Σον Κόνερι αντιμετωπίζει τον Ερνέστο Μπλόφελν και περιλαμβάνει σκηνές που υποδύεται τον Ιάπωνα.



Το BFI, ως οργάνωση με ευθύνη στη διατήρηση και παρουσίαση του κινηματογραφικού έργου, αντιμετωπίζει συνεχώς προκλήσεις από την ιστορία του κινηματογράφου και τον τρόπο που αντανακλούν απόψεις της εποχής τους. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι και αυτοί που εκτιμούν ότι η απόφαση να μπουν προειδοποιήσεις σε κλασικά φιλμ, είναι παράλογη και υπερβολική.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος του Τζέιμς Μποντ αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προειδοποιήσεις. Στο παρελθόν, τα βιβλία του Ίαν Φλέμινγκ αναθεωρήθηκαν για να αφαιρεθούν ρατσιστικές αναφορές, κάτι που έγινε γνωστό τον Φεβρουάριο του 2023. Οι αναθεωρημένες εκδόσεις των βιβλίων του Φλέμινγκ αποτέλεσαν μέρος μιας γενικότερης τάσης προσαρμογής του περιεχομένου σε πιο σύγχρονα πρότυπα και ευαισθησίες, αποτυπώνοντας τη συνεχή αναζήτηση για αποδοχή και σεβασμό των σύγχρονων αξιών και ηθών.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου δήλωσε στον Guardian πως ως πολιτιστική φιλανθρωπική οργάνωση, αντιμετωπίζουν συνεχώς τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντανακλούν απόψεις της εποχής τους.



Πέρα από τον «James Bond», άλλες ταινίες που έχουν λάβει προειδοποίηση για το αφιέρωμα στον Μπάρι είναι το «The Ipcress File» (1965), με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν, καθώς και ο νικητής Καλύτερης Ταινίας «Midnight Cowboy» (1969), για τις οποίες το BFI σημειώνει πως περιέχουν «ομοφοβική γλώσσα και σεξουαλική βία».



Εν τω μεταξύ, και το «Petulia», το δράμα του 1968 με πρωταγωνιστές την Τζούλι Κρίστι και τον Τζορτζ Σι Σκοτ, έχει μια προειδοποίηση για σκηνές «οικογενειακής βίας».