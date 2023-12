Ράιαν Ο΄Νιλ: Η λαμπερή καριέρα, οι εθισμοί, η προβληματική οικογένεια και οι γυναίκες που ερωτεύτηκε

O Ράιαν Ο' Νιλ και η Άλι Μακ Γκρο από την ταινία "Love Story" του 1970

Ο Ράιαν ήταν υποψήφιος το 1970 για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Love Story με τηνθέλησε να αποχαιρετίσει τον εκλιπόντα ηθοποιό, μόλις έμαθε τα θλιβερά νέα ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη εικόνα από το παρελθόν.Η ηθοποιός έγραψε: «Με μεγάλη θλίψη έμαθα τα νέα για τον θάνατο του Ράιαν Ο'Νιλ. Κάναμε δύο ταινίες μαζί, το "What's Up, Doc?" και το "The Main Event". Ήταν αστείος και γοητευτικός και θα τον θυμόμαστε για πάντα».ανέβασε επίσης διάφορες εικόνες από τα παλιά και έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ Ράιαν». Οι δύο τους έπαιξαν ως συμπρωταγωνιστές στη σειρά Peyton Place.«Ήμουν 18 ετών όταν γυρίσαμε το Peyton Place. Ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερός μου, ευτυχισμένος παντρεμένος με την πανέμορφη ηθοποιό Joanna Moore και είχαν ένα νέο μωρό (Tatum). Είχε τόση αυτοπεποίθηση και ήταν πολύ, πολύ αστείος!Υπήρχαν στιγμές που με έκανε να γελάω τόσο ανεξέλεγκτα που έπρεπε να σταματήσουμε τα γυρίσματα. Ήταν ο πρώτος μου, πολύ κρυφός έρωτας. Ήμουν τόσο ντροπαλή που με το ζόρι τον κοιτούσα. Όταν τελείωσε η ταινία, παραμείναμε φίλοι, αν και βλεπόμασταν σπάνια. Στη δεκαετία του '70 ήταν νονός ενός από τα παιδιά μου - η βάπτιση έγινε στην παλιά εκκλησία στην αγγλική εξοχή όπου ζούσα με τον σύζυγό μου Andre. Αλλά με τον καιρό ο Ράιαν το ξέχασε. Η ζωή του γινόταν όλο και πιο περίπλοκη. Τα τελευταία χρόνια διατηρούσαμε επαφή μέσω τηλεφώνου. Ελπίζω να αναπαυθεί εν ειρήνη. Οι σκέψεις μου είναι με τα παιδιά του. Η Τάτουμ παραμένει φίλη μου», έγραψε η Μία Φάροου.απέτισε επίσης φόρο τιμής με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του O'Neal από τα τελευταία του χρόνια. «Με βαθιά θλίψη δημοσιεύω αυτό το μήνυμα. RIP Ryan O'Neal», έγραψε, προσθέτοντας ένα emoji καρδιάς.Ο Ράιαν ήταν γνωστός για την πολύκροτη σχέση του με την ηθοποιόαπό το Charlie's Angels, η οποία διήρκεσε δεκαετίες- αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ.Οι δύο τους ήταν σύντροφοι από το 1979 έως το 1997, αφού έκλεψε την ξανθιά καλλονή από τον σύζυγό της,γνωστό από το The Six Million Dollar Man.Μαζί απέκτησαν έναν γιο τον Redmond, 38 ετών σήμερα, ο οποίος είχε προβλήματα με τον νόμο, εκτίοντας μάλιστα ποινή φυλάκισης.Ο Ο'Νιλ φυλακίστηκε το 2009, όταν βρέθηκε στην κατοχή του ηρωίνη κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας στο κέντρο κράτησης Pitchess, στην Καλιφόρνια. Ήταν στη φυλακή όταν η μητέρα του πέθανε από καρκίνο τον Ιούνιο του 2009.Ο Ρέντμοντ έχει παίξει στις ταινίες Love Don't Cost a Thing (2003), The Brave Little Toaster Goes to Mars (1998) και Johnny Bravo (1997), αλλά δεν τον βλέπουμε συχνά στις μέρες μας.Ο Ράιαν ερωτεύτηκε επίσης τιςκαιΟ Ράιαν αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά: Tatum O'Neal και Griffin O'Neal με την Joanna Moore, Patrick O'Neal με την Leigh Taylor-Young και Redmond James Fawcett O'Neal με την Fawcett.Είχε την ευτυχία να γίνει παππούς καθώς απέκτησε πέντε εγγόνια.Ο γιος του δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο το οποίο συνόδεψε με μια φωτογραφία παραλίας στο ηλιοβασίλεμα.«Αυτό είναι πολύ δύσκολο για τη σύζυγό μου Summer και εμένα, αλλά θα μοιραστώ κάποια συναισθήματα για να σας δώσω μια ιδέα για το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι. Ο πατέρας μου Ryan O'Neal ήταν πάντα ο ήρωάς μου. Τον θαύμαζα και ήταν πάντα μεγαλύτερος από τη ζωή. Όταν γεννήθηκα το 1967, ο πατέρας μου ήταν ήδη τηλεοπτικός σταρ στο Peyton Place. Εκεί γνώρισε τη μαμά μου Leigh Taylor-Young και περίπου 9 μήνες αργότερα (πάνω-κάτω ένα ή δύο ραντεβού) γεννήθηκα εγώ. Ο μπαμπάς μου έγινε διεθνής κινηματογραφικός σταρ με το Love Story στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μια δεκαετία που κατέρριψε απόλυτα πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως What's Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event και The Driver. Είναι ένας θρύλος του Χόλιγουντ. Τελεία και παύλα. Η ανάπτυξη του ονόματος Ράιαν μπορεί να αποδοθεί στον πατέρα μου. Αυτό είναι γεγονός. Ήταν ο Rodney Harrington στο Peyton Place 3 ημέρες την εβδομάδα (πρωταγωνίστησε σε 500 σειρές σε 5 χρόνια) και στη συνέχεια, φυσικά, το όνομα Ryan κορυφώθηκε μετά το Love Story (την ταινία που έσωσε τα Paramount Studios και χάρισε στον πατέρα μου ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ)».Ο Ράιαν γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και άρχισε να παίζει στη δεκαετία του 1960. Είχε guest ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Bachelor Father, My Three Sons και Leave It To Beaver. Στη συνέχεια, απέκτησε τον μεγάλο του ρόλο στη νυχτερινή τηλεοπτική σειρά Peyton Place, όπου υποδύθηκε τον καυτό Rodney Harrington της μικρής πόλης δίπλα στη Mia Farrow. Αμέσως μετά το Χόλιγουντ τον άρπαξε για κινηματογραφικούς ρόλους, καθώς είχε την εμφάνιση και το χάρισμα. Το 1970, υποδύθηκε έναν ολυμπιονίκη αθλητή στην ταινία The Games. Στη συνέχεια προτάθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρομαντικό δράμα Love Story (1970), στο οποίο δεν πίστεψαν πολλοί, καθώς ήταν μια αργή και δακρύβρεχτη ιστορία. Όμως η χημεία του με την Άλι ήταν τόσο δυνατή που οι θαυμαστές ξετρελάθηκαν με τη λυπητερή ιστορία για δύο ερωτευμένους φοιτητές του Χάρβαρντ: ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο που μισεί τον πατέρα του και την έξυπνη, μαζεμένη κοπέλα του που προέρχεται από οικογένεια της εργατικής τάξης.«Ελπίζω να αρέσει στους νέους», είχε πει ο Ο'Νιλ πριν βγει η ταινία. «Δεν θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση».Στη συνέχεια έπαιξε στην τηλεοπτική ταινία Love Hate Love (1971) και στη συνέχεια στο γουέστερν Wild Rovers (1971) με τον William Holden.Η επόμενη επιτυχία του ήταν η κωμωδία What's Up, Doc? (1972) δίπλα στη Στρέιζαντ. Οι δυο τους είχαν ένα ειδύλλιο και στην πραγματική ζωή.Αργότερα ο O'Neal υποδύθηκε έναν κλέφτη κοσμημάτων στην ταινία The Thief Who Came to Dinner (1972) μαζί με την Jacqueline Bisset και τον Warren Oates.Στη συνέχεια ξανασυνδέθηκε με τον Μπογκντάνοβιτς για την ταινία Paper Moon (1973) στην οποία πρωταγωνίστησε απέναντι από την κόρη του Tatum O'Neal.Η ερμηνεία του στην ταινία του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού - Κινηματογραφική ταινία μιούζικαλ ή κωμωδία και ψηφίστηκε ως ο δεύτερος πιο δημοφιλής σταρ του 1973 στη χώρα.Ο Ο'Νιλ πέρασε πάνω από ένα χρόνο γυρίζοντας το Barry Lyndon (1975) για τον Κιούμπρικ, αλλά το δράμα δεν έτυχε καλής υποδοχής. Ακολούθησε η κωμωδία Nickelodeon (1976) με τον Burt Reynolds και την Tatum O'Neal.Ο O'Neal ακολούθησε με τη μεγάλη ταινία συνόλου A Bridge Too Far (1977), υποδυόμενος τον στρατηγό James Gavin. Ήταν άλλη μια αποτυχία για τον βασιλιά του box-office. Ακολούθησε μια ταινία δράσης, το The Driver (1978), αλλά δεν σημείωσε επιτυχία.Η ερωτική του ζωή έγινε πρωτοσέλιδα για δεκαετίες, καθώς είχε μια προτίμηση στις όμορφες κυρίες. Ο Ο'Νιλ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, την ηθοποιό Τζοάνα Μουρ, το 1963. Απέκτησαν δύο παιδιά πριν χωρίσουν το 1966.Η Moore έχασε την επιμέλεια των παιδιών τους από τον O'Neal ως αποτέλεσμα του αλκοολισμού και του εθισμού της στα ναρκωτικά.Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Leigh Taylor-Young, με την οποία απέκτησε έναν γιο και χώρισε το 1974.Στη συνέχεια ήρθε η ομορφιά της Φόσετ, η οποία ήταν το σκάνδαλο της εποχής, καθώς οι θαυμαστές την αγαπούσαν με τον Μέιτζορς.Τελικά, όμως, την απάτησε και τσακώθηκαν, με αποτέλεσμα να γίνουν είδηση των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων. Η Φόσετ τον χώρισε αφού βρήκε τον O'Neal στο κρεβάτι με την ηθοποιό Leslie Stefanson. Τα ξαναβρήκαν όμως το 2001 και πέρασαν χρόνια μαζί πριν από το θάνατό της το 2009. Έβγαινε επίσης με την Αντζέλικα Χιούστον. Εκείνη τον κατηγόρησε ότι την κακοποιούσε στο αποκαλυπτικό της βιβλίο. Σύμφωνα με την κόρη του Tatum, είχε επίσης σχέση με τη Μέλανι Γκρίφιθ.Ο O'Neal έχει τέσσερα παιδιά. Ο γιος του Ρέμοντ που απέκτησε με τηφυλακίστηκε το 2009. Το 2015, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση λόγω παραβίασης της αναστολής του, αφού είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. Αποφυλακίστηκε τον επόμενο χρόνο, το 2016. Η ετεροθαλής αδελφή του, Tatum, έχει δώσει μάχη με τον εθισμό και στο παρελθόν.Την εποχή της σύλληψής του το 2015, είχε στο People ότι η κατάχρηση ουσιών και ο εθισμός του ήταν «τόσο άσχημα που μου ραγίζει την καρδιά».«Τον αγαπώ, αλλά δεν έχω δει ποτέ μια πιο τρομακτική πλευρά του εθισμού. Κανείς δεν ξέρει τι να κάνει με τον Redmond. Από ό,τι έχω δει, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει».Λίγο μετά τη σύλληψη, ο Redmond είχε μιλήσει μέσα από τη φυλακή λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν «τα ναρκωτικά» αλλά τα ψυχολογικά τραύματα ολόκληρης της ζωής μου - οι εμπειρίες ολόκληρης της ζωής μου με έχουν επηρεάσει περισσότερο».Είχε επιρρίψει ευθύνες στους γονείς του, δηλώνοντας ότι «ότι τον πέταξαν έξω και ζούσε στους δρόμους», και πρόσθεσε ότι «όταν μπήκε σε ψυχιατρική πτέρυγα, ντρεπόταν συνέχεια εξαιτίας του ποιοι είναι οι γονείς μου».«Η πίεση που συνεπαγόταν αυτό πυροδότησε μια ωρολογιακή βόμβα στο κεφάλι μου. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα από όλα αυτά, ποτέ δεν θέλησα καμία προσοχή...».Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Ρέντμοντ εκτίει ποινή σε κρατικό ψυχιατρείο για κάτι περισσότερο από τρία χρόνια, αφού κρίθηκε ότι ήταν ακατάλληλος να δικαστεί για απόπειρα δολοφονίας και ληστεία το 2018.Η οικογένεια του Ράιαν Ο′ Νιλ ήταν μια από τις πιο γνωστές δυσλειτουργικές οικογένειες του Χόλιγουντ.Η Τατούμ Ο′ Νιλ βραβεύτηκε με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία του 1973 Χάρτινο φεγγάρι (Paper Moon) σε σκηνοθεσία Πίτερ Μπογκντάνοβιτς.Με τη νίκη της αυτή, σε ηλικία μόλις 10 ετών, η Ο'Νιλ έγινε η νεαρότερη ηθοποιός που βραβεύτηκε ποτέ με βραβείο Όσκαρ.Ωστόσο το Όσκαρ μόνο ευτυχία δεν έχει φέρει στην 60χρονη σήμερα ηθοποιό.Η Τατούμ έχει γράψει δυο αυτοβιογραφίες, στις οποίες εξιστορεί τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της και την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά.Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο A Paper Life, που είχε κυκλοφορήσει το 2004, η Ο′ Νιλ έγραφε ότι, είχε δεχτεί επίθεση από τον drug dealer του πατέρα της, σε ηλικία 12 ετών και ειχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν οικογενειακό φίλο ότι ήταν μόλις έξι χρονών.Η Τατούμ Ο′ Νιλ, η οποία είχε παντρευτεί τον διάσημο τενίστα Τζον Μακενρό, μίλησε πολλές φορές για την δύσκολη σχέση με τους γονείς της που πάλευαν με την εξάρτηση τους από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.Με τον τενίστα Τζον ΜακΈνροου, απέκτησαν τρία παιδιά και χώρισαν το 1992. Κατά τη δεκαετία του 2000 η ηθοποιός επανεμφανίστηκε στα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά δρώμενα κάνοντας γκεστ-εμφανίσεις σε σειρές και λαμβάνοντας μικρούς ρόλους σε ταινίες.Ο εγγονός του Αμερικανού σταρ των 70s,, γιος της κόρης του,από τον γάμο της με τον διάσημο τενίστα Τζον Μακενρό, είχε δημοσιεύσει στο instagram το 2020 μία οικογενειακή φωτογραφία με τον παππού του Ράιαν (79 ετώντότε), την μητέρα του (57 ετών τότε) και τα αδέλφια του Κέβιν και Έμιλι, αποκαλύπτοντας στη λεζάντα ότι είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνεται η οικογένεια μετά από δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια.Όπως είχε γράψει τότε ο ο Σον "Αυτή είναι μία από τις πιο αξιομνημόνευτες φωτογραφίες της ζωής μου. Την τελευταία φορά που ήμασταν όλοι μαζί ήταν στην 30ή επέτειο του ‘Paper Moon’ (Χάρτινο Φεγγάρι), το 2003. Θα μπορούσα να κλάψω από ευγνωμοσύνη που όλοι σ′ αυτή τη φωτογραφία είμαστε ακόμη εν ζωή και μπορούμε να συναντηθούμε μετά από τόσα δύσκολα χρόνια. Η Δυτική Ακτή (των ΗΠΑ) καίγεται, αλλά αν οι Ο’ Νιλ μπορούν να συμφιλιωθούν όλα είναι δυνατά" κατέληξε, αναφερόμενος στις θανατηφόρες πυρκαγιές που μαίνονται στις πολιτείες του Όρεγκον, της Ουάσιγκτον και της Καλιφόρνια.Ο Ράιαν Ο′ Νιλ και η Τατούμ ήταν συμπρωταγωνιστές στην ταινία «Χάρτινο Φεγγάρι». Πατέρας και κόρη παρέμειναν αποξενωμένοι μέχρι τον θάνατο της συντρόφου του Ο′ Νιλ, Φάρα Φόσετ, το 2009. Όπως είχε δηλώσει η Τατούμ ήταν ο πατέρας της που έκανε το πρώτο βήμα προσέγγισης, ζητώντας να τον συγχωρήσει.