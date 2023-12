Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Ράιαν Ο' Νιλ, πρωταγωνιστής του Love Story

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Patrick O'Neal (@patrick_oneal)

O Ράιαν Ο' Νιλ και η Άλι Μακ Γκρο από την ταινία "Love Story" του 1970

, ο εμβληματικόςπου ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στο ρομαντικό Love Story του 1970σε ηλικία 82 ετών.Ο γιος του Πάτρικ Ο’Νιλ έγραψε στο Instagram ότι ο πατέρας του έφυγε ειρηνικά την Παρασκευή στις 8 Δεκεμβρίου αποκαλώντας τον «θρύλο του Χόλιγουντ». Αν και δεν διευκρινίστηκε η αιτία, ο Ο’Νιλ είχε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα υγείας για δεκαετίες, από τη διάγνωση λευχαιμίας το 2001 και τον καρκίνο του προστάτη σταδίου 4 το 2012.Ο Ράιαν Ο'Νιλ (πλήρες όνομα: Τσαρλς Πάτρικ Ράιαν Ο'Νιλ) γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1941. Εκπαιδεύτηκε ως ερασιτέχνης πυγμάχος πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική το 1960.Το 1964, πήρε τον ρόλο του Ρόντνεϊ Χάρινγκτον στη βραδινή σαπουνόπερα του ABC Πέυτον Πλέις. Η σειρά έγινες αμέσως επιτυχία και απογείωσε την καριέρα του Ο'Νιλ.Στη συνέχεια, ο Ο'Νιλ έκανε επιτυχία σε ταινίες, με κυριότερη την Ιστορία αγάπης (Love Story, 1970), για την οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού, Μια τρελή τρελή καταδίωξη (1972) και Χάρτινο φεγγάρι (Paper Moon, 1973) του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, Μπάρι Λίντον του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (1975), Η γέφυρα του Άρνεμ (A Bridge Too Far) του Ρίτσαρντ Ατένμπορο (1977) και Ντράιβερ, ο ασύλληπτος οδηγός (The Driver) του Γουόλτερ Χιλ (1978). Από το 2005 έως το 2017, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά του Fox Bones ως Μαξ.