Sebastian Stan Cast as Young Donald Trump in New Movie https://t.co/MJdy5HJ3ut — Collider (@Collider) November 29, 2023

μόλις θα υποδυθεί τον πιο ασυνήθιστο ίσως ρόλο της καριέρας του. Ο ηθοποιός θα ενσαρκώσει έναν νεαρόστην επερχόμενη ταινία του σκηνοθέτη Αλί Αμπάσι, «The Apprentice», όπως ανέφερε το Deadline.Η τελευταία ταινία του Σταν ήταν το «Dumb Money» που βγήκε φέτος. Ο ίδιος έχει υποδυθεί αρκετές φορές πρόσωπα της πραγματικής ζωής στη μεγάλη οθόνη αλλά και στην τηλεόραση. Στο καστ τον πλαισιώνουν επίσης ο Τζέρεμι Στρονγκ ως ο διαβόητος δικηγόρος Ρόι Κον και η Μαρία Μπακάλοβα ως η πρώτη σύζυγος του Τραμπ, Ιβάνα Τραμπ.Η ταινία χαρακτηρίζεται ως μια «εξερεύνηση της εξουσίας και της φιλοδοξίας» και ξεκίνησε την παραγωγή της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η ταινία παίρνει τον τίτλο από το τηλεοπτικό ριάλιτι που προβλήθηκε στο NBC μεταξύ 2004 και 2017, το οποίο ο Τραμπ παρουσίαζε για δεκατέσσερις σεζόν. Η ταινία που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του '70 και του '80, θα δει τις προσπάθειες του Τραμπ να χτίσει την επιχείρηση ακινήτων του και θα σκαλίσει επίσης τη σχέση του με τον διαβόητο δικηγόρο Κον, καθιστώντας την μια ιστορία μέντορα-προστάτη.Το σενάριο προέρχεται από τον σεναριογράφο Γκάμπριελ Σέρμαν, συγγραφέα του βιβλίου «The Loudest Voice in the Room» και των σχετικών άρθρων του New York Magazine που ενέπνευσαν την περιορισμένη σειρά «The Loudest Voice», με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου στον ρόλο του ιδρυτή του Fox News, Ρότζερ Άιλς.Ο Αμπάσι, ο οποίος σκηνοθέτησε φέτος δύο επεισόδια της σειράς «The Last of Us» του HBO, προέρχεται από την επιτυχία της πρόσφατης ταινίας του, «Holy Spider», ένα θρίλερ με κατά συρροή δολοφόνο που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών του 2022 και χάρισε στην πρωταγωνίστρια Zar Amir Ebrahimi το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Επιπλέον, η ταινία επιλέχθηκε να είναι η επίσημη δανική συμμετοχή για το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ, αν και δεν προτάθηκε. Άλλες συμμετοχές του περιλαμβάνουν την υποψήφια για Όσκαρ ταινία φαντασίας «Border» και την ταινία τρόμου «Shelley» του Βερολίνου.: Shutterstock