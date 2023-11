Τζίνα Αλιμόνου: Η χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικα, είναι σαν να αφήνεις το παιδί σου στην Ομόνοια

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwwrlb47mb2p)

μίλησε για τη ζωή της, το κανάλι της στο youtube και τη μητρότητα στην κάμερα της εκπομπής «Γεια σου».Για το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση ανέφερε: «Στην τηλεόραση θα με ενδιέφερε ένας guest ρόλος γιατί φαντάζομαι είναι λίγο δύσκολο ακόμα για μένα από θέμα χρόνου, ή κάποιο μαγκαζίνο στο πλαίσιο αυτού που κάνω στο well being, γιατί αυτό μ' αρέσει well being, fashion, ευζωΐα».Σε ερώτηση για το αν θα την ενδιέφερε να συμμετάσχει σε κάποια εκπομπή μόδας, απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Επειδή το μόντελινγκ το έχω ζήσει αλλιώς, ένα ριάλιτι είναι κάτι άλλο από το μόντελινγκ που έχω στο μυαλό μου».Για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών της η Τζίνα Αλιμόνου είπε: «Στο σπίτι βάζω πράγματα που είναι βιολογικά αλλά και junk food και μπισκοτάκια που είναι βιολογικά. Οπότε δεν τους απαγορεύω να τρώνε απ’ αυτά, ουσιαστικά νιώθουν ελεύθερα ότι τρώνε τα πάντα».Σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικα παιδιά σχολίασε: «Με αγχώνουν τα social media στο επίπεδο των ανηλίκων διότι δεν έχουν κριτική άποψη. Όπως είπε και ένας αγαπημένος μου φίλος, είναι σαν να αφήνεις το παιδί σου στην Ομόνοια και να το παρατάς εκεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φράχτης».