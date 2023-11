Shania Twain’s tour bus involved in highway accident, several hospitalized https://t.co/KZiuS7ToJY pic.twitter.com/Mbwl5QJOJK — New York Post (@nypost) November 9, 2023

Πολλά μέλη του συνεργείου τηςνοσηλεύτηκαν την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, αφού ενεπλάκησαν σε σύγκρουση πολλών οχημάτων ενώ ταξίδευαν μεταξύ συναυλιών στον Καναδά.«Ένα λεωφορείο του πληρώματος και ένα φορτηγό από την περιοδεία Σάνια Τουέιν, "Queen Of Me", ενεπλάκησαν σε ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο οδηγώντας μεταξύ Winnipeg και Saskatoon», ανέφερε η ομάδα διαχείρισης της τραγουδίστριας στη Page Six σε ανακοίνωσή της.«Πολλαπλά οχήματα αντιμετώπισαν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης λόγω κακοκαιρίας», συνεχίζει η δήλωση. «Τα μέλη του συνεργείου παραγωγής που χρειάζονται ιατρική φροντίδα έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία».Ωστόσο, η 58χρονη τραγουδίστρια δεν βρισκόταν στο λεωφορείο τη στιγμή του«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στις ομάδες έκτακτης ανάγκης για τη γρήγορη ανταπόκριση και τη συνεχή υποστήριξή τους», καταλήγει η ανακοίνωση. «Ζητάμε υπομονή καθώς φροντίζουμε την οικογένειά μας που περιοδεύει».Εντωμεταξύ, εκπρόσωπος της Βασιλικής Καναδικής Εφίππουσας Αστυνομίας δήλωσε στο «Entertainment Tonight» ότι 13 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους.Έλαβαν μια κλήση λίγο μετά τις 7 το πρωί για ένα λεωφορείο που είχε ανατραπεί στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με το πρακτορείο.Το CBC Saskatchewan εξασφάλισε επίσης πλάνα από το σημείο του ατυχήματος, που δείχνουν το λεωφορείο να έχει ανατραπεί στο πλάι και γύρω του να βρίσκονται συντρίμμια. Στο έδαφος φαινόταν να υπάρχει χιόνι και πάγος.Η country σταρ ξεκίνησε την περιοδεία της τον Απρίλιο και εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο Winnipeg την Τρίτη. Ενώ έχει προγραμματιστεί να ανέβει στη σκηνή στο Saskatoon την Πέμπτη, δεν είναι σαφές αν το ατύχημα θα επηρεάσει τις επερχόμενες συναυλίες της. Μόλις μία ημέρα πριν από τη σύγκρουση, η Τουέιν εξέφρασε πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα ολοκλήρωνε την περιοδεία της στην πατρίδα της.«Ξέρετε, έπρεπε να δώσω λίγο παραπάνω δράμα με το ντύσιμό μου για το τελευταίο σόου της περιοδείας #QueenOfMeTour στις ΗΠΑ - μου αρέσει πόσο πολύ το ύφασμα χορεύει σε αυτές τις φωτογραφίες», έγραψε στο Twitter την Τρίτη μαζί με μια φωτογραφία της στη σκηνή. «Τώρα, που βρισκόμαστε στην τελική σειρά των συναυλιών, το να τελειώσουμε την περιοδεία στον Καναδά ήταν σωστό... Winnipeg, να δω τα όμορφα πρόσωπά σας απόψε».Η ίδια δεν έχει ακόμη μιλήσει για το ατύχημα.Φωτογραφία: Shutterstock