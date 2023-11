Ραμόνα Βλαντή: Εγώ αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι να κάνω κάτι με τον Λάκη Γαβαλά

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwu2hugk5z75)

έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών σχετικά με το «My Style Rocks», τη Σοφία Χατζηπαντελή, την Έλενα Γαλύφα και τονΣχετικά με το «My Style Rocks» και τη Σοφία Χατζηπαντελή ανέφερε: «Θα ήθελα να είμαι στον επόμενο κύκλο του "My Style Rocks", αλλά θα πρέπει να μας το απαντήσει ο ΣΚΑΪ αυτό. Αυτοί που υποστήριζαν στα social τη Σοφία Χατζηπαντελή για τη χειρονομία που έκανε, είναι 13χρονα. Είναι άκομψο να λέμε για τις φήμες που θέλουν την Σοφία Χατζηπαντελή να φεύγει από το My Style Rocks γιατί η κοπέλα δεν έχει φύγει ακόμα».Και πρόσθεσε: «Εγώ αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι να κάνω κάτι με τον Λάκη Γαβαλά».Για την Έλενα Γαλύφα σχολίασε: «Το Ελενάκι να μου πει ευχαριστώ γιατί τότε είχα μια κόντρα με την κυρία Καγιά και πήρε τη θέση μου στο GNTM. Tότε πήρε το μέρος της Καγιά τώρα θέλει να πάρει και τη θέση μου στο My Style; Γι’ αυτό έχουμε αρχίσει το lolipop; Φτάνει μία φορά. Τι άλλο θέλει; Θέλει και αυτή την καρέκλα; Δεν θα της κάνω τη χάρη».