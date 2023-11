Κλείσιμο

Ο Ντέμπσι ως Ντέρεκ Σέπερντ στο «Grey's Anatomy»

(«Sexiest Man Alive») του περιοδικού «People» όπως ανακοινώθηκε μέσα από το αμερικάνικο talk-show, «Jimmy Kimmel Live!».Ο Ντέμπσι είναι ένας Αμερικανός ηθοποιός και οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων. Γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1966, στο Λιούιστον του Μέιν και είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Dr. Ντέρεκ Σέπερντ, ή «McDreamy», στην επιτυχημένη ιατρική δραματική σειρά «Grey's Anatomy». Η καριέρα του, ωστόσο, καλύπτει πάνω από τρεις δεκαετίες και έχει πετύχει πολλά περισσότερα από τον διάσημο τηλεοπτικό του χαρακτήρα.Το ταξίδι του Ντέμπσι στη βιομηχανία του θεάματος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν εμφανίστηκε σε διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, χτίζοντας σταδιακά τη φήμη του ως πολύπλευρος ηθοποιός. Κέρδισε αναγνώριση για τον ρόλο του στην ταινία του 1987 «Can't Buy Me Love» και συνέχισε να εντυπωσιάζει το κοινό με τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως το «Enchanted» και το «Sweet Home Alabama».Έπαιξε επίσης στις ρομαντικές κομεντί «Made of Honor», «Valentine's Day», «Bridget's Jones Baby», ενώ συμμετείχε σε δραματικούς ρόλους στα «Scream 3», «Freedom Writers» και «Transformers: Dark of the Moon». Ο Ντέμπσι έχει κερδίσει 3 People's Choice Awards και έχει προταθεί για Emmy και δύο Χρυσες Σφαίρες. Το 2022 τιμήθηκε με το «Disney Legend Award».Εκτός από την καριέρα του ως ηθοποιός, ο Ντέμπσι έχει πάθος με τους αγώνες δρόμου. Έχει συμμετάσχει σε διάφορους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου 24ωρου του Λε Μαν, και μάλιστα δημιούργησε τη δική του αγωνιστική ομάδα, «Dempsey-Proton Racing».