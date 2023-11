Ποια είναι η μυστική μούσα του Λάνθιμου, Χάντερ Σέιφερ

Στα γυρίσματα του σόου «Late Night with Seth Meyers» (NBC) με τον Σεθ Μέγερς

"Cuckoo" "Belle"

"Hunger Games"

Με τη Γουίνι Χάρλοου σε σόου του Burberry (2020)

Στο Met Gala (2021)

Από την καμπάνια των αρωμάτων Mugler Στα περσινά Οσκαρ η Χάντερ Σέιφερ προκάλεσε ποικίλα σχόλια με την εμφάνισή της στο πάρτυ του «Vanity Fair», με λιτή εξάρτυση το καλλίγραμμο κορμί της κι ένα φτερό

Χάντερ Σέιφερ, Σαμ Λέβινσον, Ανγκους Κλάουντ και Ζεντάγια στην παρουσίαση του δεύτερου κύκλου της δημοφιλούς σειράς «Euphoria»

Στα 18 της πολέμησε έναν σεξιστικό αμερικανικό νόμο. Στα 20 της συνομίλησε επί ίσοις όροις με τη Χίλαρι Κλίντον. Στα 24 της έχει ήδη συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας. Τώρα η τρανς μοντέλο και ηθοποιός από τη Βόρεια Καρολίνα εισχωρεί και στο κινηματογραφικό σύμπαν του Γιώργου Λάνθιμου.Οσο κοντά κι αν βρίσκεται κανείς στην κορυφή της επαγγελματικής κάστας του, όσο δημοφιλής και κοινωνικά αποδεκτός κι αν είναι, όσο νωρίς κι αν τα έχει πετύχει όλα αυτά, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα διαταράσσει την τέλεια εικόνα της στιγμής του, η οποία, εφόσον μιλάμε για σόουμπιζ, είναι τόσο ρευστή χρονικά που μπορεί να διαρκεί από λίγα 24ωρα μέχρι για πάντα. Πάρτε για παράδειγμα τηΜια γυναίκα που στα 24 της χρόνια έχει κατακτήσει φήμη, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, μια επιστήθια φιλία με τη ναυαρχίδα της Gen Z Ζεντάγια και έναν μικρό -αλλά μάλλον καθοριστικό για την καριέρα της- ρόλο στο μυστικό αλλά ήδη διάσημο φιλμ με τίτλο «» του Γιώργου Λάνθιμου Παρότι έχει πετύχει τόσα που δεν θα τολμούσε να ονειρευτεί ούτε η πιο ευνοημένη από την τύχη ηρωίδα παραμυθιού, η Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός δεν μπορεί με τίποτα στον κόσμο να καταπιεί και να χωνέψει πως καμία επίδειξη μόδας δεν αρχίζει στην ώρα της.Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ντεφιλέ της γειτονιάς που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την αργοπορία τους, αλλά στις πασαρέλες των πιο βαρύτιμων οίκων (βλ. Prada, Dior, Gucci, Mugler, Marc Jacobs, Pucci κ.λπ.) στις οποίες σουλατσάρει από 18 ετών. Χωρίς μάλιστα να διεκδικήσει τη θέση της σε αυτές για να ικανοποιήσει κάποιο παιδικό απωθημένο της, αλλά επειδή της το ζήτησαν.οι περισσότεροι γνώρισαν μέσα από τη σειρά «Euphoria» του HBO και την ουρανομήκη επιτυχία της που για την ίδια μεταφράστηκε σε εκθετική αύξηση των followers της στο Instagram από μερικές χιλιάδες σε ένα εκατομμύριο μέσα σε έναν μήνα, δεν ήταν από εκείνα τα κορίτσια που ονειρεύονταν τον εαυτό τους μοντέλο ή ηθοποιό, αλλά ως σχεδιάστρια μόδας.Οταν, δε, έκανε τα όνειρα για το επαγγελματικό μέλλον της δεν ήταν καν κορίτσι - κι αυτή η πληροφορία ας μη λειτουργήσει ή εκληφθεί ως σεξιστική μομφή. Η ζωή της είναι μοιρασμένη ακριβώς στα δύο. Μέχρι τα 12, όταν και διαγνώστηκε με δυσφορία φύλου, έζησε ως αγόρι.Εκείνη τη χρονιά ξεκίνησε τη διαδικασία της φυλομετάβασης και έκτοτε συστήνεται ως τρανς γυναίκα δηλώνοντας μάλιστα πολύ υπερήφανη για το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν ότι εκείνη δεν γεννήθηκε -βιολογικά τουλάχιστον- γυναίκα. Είναι σαν με έναν τρόπο να ενσαρκώνει η ίδια το παράδειγμα που θα ήθελε να έχει την εποχή που δεν αισθανόταν ο εαυτός της μέσα στο ίδιο της το σώμα.Την περίοδο της φυλομετάβασης, έχει πει η γυναίκα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά γαλουχήθηκε και μεγάλωσε στο αρτηριοσκληρωτικό κοινωνικά περιβάλλον της Βόρειας Καρολίνας, το Διαδίκτυο και οι ιστορίες που μοιράζονταν εκεί άλλα τρανς άτομα την τροφοδοτούσαν με δύναμη, κουράγιο και πληροφορίες που δεν μπορούσε να βρει πουθενά αλλού. Στα καλά νέα, η Σέιφερ, παρότι μεγάλωσε σε μια θεοσεβούμενη οικογένεια -ο πατέρας της ήταν μάλιστα πρεσβυτεριανός πάστορας-, είχε τους γονείς της αλλά και τα τρία μικρότερα αδέλφια της στο πλευρό της.αποφάσισε να τα βάλει με τη νομοθεσία της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας. Είχε μόλις κλείσει τα 18, όταν συμμετείχε ως ενάγουσα σε ακροαματική διαδικασία που αφορούσε τη νομιμότητα του περίφημου «House Bill 2». Κοντολογίς, η εν λόγω πολιτειακή νομολογία προέβλεπε πως οι πολίτες μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες των δημόσιων και των κυβερνητικών κτιρίων βάσει του φύλου με το οποίο γεννήθηκαν.Επρόκειτο για μια διάταξη ευθέως ρατσιστική απέναντι στα τρανς άτομα, η οποία κατέπεσε τελικά έναν χρόνο αργότερα. Το διάστημα ήταν αρκετό ώστε η Σέιφερ να αποκτήσει παναμερικανική αναγνωρισιμότητα, σε τέτοιον βαθμό μάλιστα ώστε κλήθηκε από το περιοδικό «Teen Vogue» να πάρει συνέντευξη μαζί με άλλους 20 οραματιστές της γενιάς της από την πρώην υπουργό Εξωτερικών και πρώην πρώτη κυρία της χώρας Χίλαρι Κλίντον. Η Σέιφερ έμοιαζε με τον κατάλληλο άνθρωπο που αναδυόταν στην επιφάνεια της επικαιρότητας την κατάλληλη στιγμή, όταν δηλαδή ο κόσμος άρχιζε να εκτιμά και να νοηματοδοτεί από την αρχή τις έννοιες της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας.Για να υπηρετήσει μάλιστα τον ανώτερο σκοπό της ως μιας νέας κοπής ιεροκήρυκα, δηλαδή επιδραστική, θυσίασε τις σπουδές της στο Central Saint Martins του Λονδίνου, όπου θα εντρυφούσε στο Σχέδιο Μόδας, και αποφάσισε να διαδίδει το μήνυμά της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τις σελίδες των περιοδικών, τις καμπάνιες και τις επιδείξεις μόδας των μεγαλύτερων brands που έπιναν πια νερό στο όνομά της., όπως με την Prada, της οποίας υπήρξε πρέσβειρα, και τον οίκο Mugler για το επαναλανσάρισμα του θρυλικού αρώματος Angel Elixir, είναι τόσο μεγάλες και σημαντικές ώστε να κάνουν κάποιον να πιστέψει πως η Σέιφερ βρίσκεται δεκαετίες στην ενεργό δράση, η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει μόλις έξι χρόνια από το βάπτισμά της στην οικουμενική διασημότητα.Η ίδια κάνει ό,τι περνά απ’ το χέρι της για να διατηρεί τον εαυτό της με τα δυο πόδια στέρεα στη γη.Ή τουλάχιστον έτσι λέει. Συνεχίζει να σχεδιάζει κόμικ, συνήθεια που την ακολουθεί από την παιδική ηλικία της, ασχολείται με τις καλές τέχνες -κυρίως τη ζωγραφική-, θέλει να παρουσιάσει την εικαστική δουλειά της σε μια ατομική έκθεση, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι είχε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Euphoria» Ντόμινικ Φάικ, με τον οποίο μοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες αλλά και την ίδια αγωνία αναφορικά με τη διαχείριση της προβολής και της μεγέθυνσης της εικόνας τους.Είναι πάντως αξιοσημείωτο πως η πολιτογραφημένη πια μόνιμη κάτοικος Λος Αντζελες ηθοποιός -μόλις δαπάνησε 3,9 εκατ. δολάρια από το βιος της για την αγορά μιας έπαυλης της δεκαετίας του ’50- καταφέρνει να ερεθίζει και να κεντρίζει το ενδιαφέρον τόσο εκείνων που μένουν στην πρώτη εικόνα της όσο και αυτών που προσπερνούν την επιφανειακή, στερεοτυπική ανάγνωσή της και βάζουν πλώρη για τον πυρήνα της., για παράδειγμα, η Σέιφερ κατάφερε να γίνει το απόλυτο σκανδαλοθηρικό θέμα συζήτησης εμφανιζόμενη στο πάρτυ του «Vanity Fair» με εξάρτυση το καλλίγραμμο κορμί της - εντάξει, κι ένα φτερό. Η ίδια τρανς γυναίκα που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως -από πολλούς μάλιστα και με περίσσευμα συντηρητισμού- διαθέτει το ταλέντο, τη φλόγα, τη δυναμική ή και τα τρία μαζί, για να βρει μια θέση στο σύμπαν του Γιώργου Λάνθιμου, ενός δηλαδή από τους πιο ενδιαφέροντες και περιζήτητους σκηνοθέτες παγκοσμίως.Η 24χρονη, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θα έχει έναν μικρό ρόλο στο επόμενο φιλμ που ο Ελληνας σκηνοθέτης γύρισε υπό άκρα μυστικότητα στη Νέα Ορλεάνη με πρωταγωνιστές και πάλι την Εμα Στόουν και τον Γουίλεμ Νταφό, τους στυλοβάτες δηλαδή του «Poor Things».Και όχι, η Σέιφερ δεν είναι από τις γυναίκες που καμώνονται τα παγόνια για τα κατορθώματά τους. Ισα-ίσα που η ίδια φροντίζει να γειώνει τις προσδοκίες για το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στο λανθιμικό σύμπαν λέγοντας πως είναι απλώς ένα cameo και ο σκηνοθέτης την είχε στο μυαλό του από την ημέρα που την είδε στο «Euphoria».. Η Σέιφερ κέρδισε μια θέση στο καστ του «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και στις ελληνικές αίθουσες, αλλά και στο φιλμ «Cuckoo» πλάι στην Τζέσικα Χένγουικ.Προς το παρόν δηλώνει βέβαια άεργη, αφού συμμετέχει στην απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ. Δηλώνει επίσης αναπολογητικά μη πρωινός τύπος και, μολονότι σύμβολο για τη Γενιά Z, αποτάσσεται μετά βδελυγμίας τη χειραγώγηση από κάθε λογής αλγόριθμο. Ποιος διαφωνεί ότι είμαστε κυρίως οι αντιφάσεις μας;