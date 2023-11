Αθηνά Κρόσμπι: Η «βασίλισσα ομορφιάς» με την οποία o Μάθιου Πέρι είχε το τελευταίο του... γεύμα - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athenna Crosby (@athennacrosby)

Η Αθήνα εργάζεται ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση και ως δημοσιογράφος ψυχαγογίας, αλλά και ως ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια.Η 25χρονη είναι επίσης, μια πρώην βασίλισσα της ομορφιάς. Στον φετινό διαγωνισμό Miss World America είχε εκπροσωπήσει την Πολιτεία της Γιούτα ενώ για τις ανάγκες της υποψηφιότητάς της τραγούδησε το τραγούδι "Colors of the Wind" από την ταινία Ποκαχόντας.Αν και δεν αναδείχθηκε νικήτρια, η Αθήνα έλαβε την τιμιτική διάκριση "Beauty With a Purpose Ambassador" για τις προσπάθειες της για την ορατότητα ατόμων με αναπηρίες και αυτισμό.Η νεαρή γυναίκα που τραβά την προσοχή χάρη στη γνωριμία που είχε με τον Πέρι, είχε λάβει μέρος και στο παρελθόν σε διαγωνισμούς ομορφιάς.Το 2016 ήταν μεταξύ των 15 φιναλίστ στον διαγωνισμό "Miss California Teen USA", ενώ φέτος αναδείχθηκε Μις Βόρεια Καλιφόρνια και τρίτη αναπληρωματική Μις Καλιφόρνια.Η Αθήνα γνώρισε τον Μάθιου Πέρι μέσω κάποιων κοινών φίλων τους, όπως αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram."Rest in peace my friend", "Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου", έγραψε στην ανάρτησή της.Και συμπλήρωσε: "Δεν σκόπευα να μιλήσω αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά τον Μάθιου Πέρι. Είμαι συντετριμμένη από τον θάνατό του αλλά αισθάνηθηκα ότι ήταν άκομψο να μιλήσω δημόσια τώρα καθώς η προσοχή δεν πρέπει να στραφεί σε εμένα αλλά στον ίδιο και την κληρονομιά του".Σε ακόμα μια αναφορά της για τον Πέρι, η 25χρονη είπε ότι "ήταν πολύ κλειστός" κάτι το οποίο η ίδια "σεβόταν".Για την τελευταία συνάντησή τους, είπε ότι ο Μάθιου "είχε πολύ καλή διάθεση και μου μιλούσε με ενθουσιασμό για πράγματα που σχεδίαζε να κάνει στη ζωή του. Ήταν χαρούμενος και γεμάτος ζωντάνια".Κλείνοντας την αναφορά της προέτρεψε όσους την διαβάζουν να αποφύγουν εικασίες σχετικά με τον θάνατό του και να γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε τροχιά επανόδου στη ζωή του και ότι του άξιζε πολύς περισσότερος χρόνος πάνω στη Γη. Ο κόσμος του θεάματος έχασε έναν θρύλο".Οι έρευνες για τον θάνατο του Πέρι συνεχίζονται, ωστόσο οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Πιστεύεται ότι πνίγηκε, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.Ο Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του στο παρελθόν με το αλκοόλ και την κατάχρηση ουσιών, αλλά σε πρόσφατες συνεντεύξεις του δήλωσε ότι ήταν καθαρός και νηφάλιος. Ο Πέρι έγραψε στα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύτηκαν πέρυσι, ότι είχε ξοδέψει 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να γίνει νηφάλιος, αποκαλύπτοντας ότι είχε πάει σε 6.000 συναντήσεις των ΑΑ, είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης 15 φορές και είχε κάνει αποτοξίνωση 65 φορές.Λέγεται ότι βρέθηκαν αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά φάρμακα στο σπίτι του- αλλά δεν υπήρχαν ίχνη παράνομων ναρκωτικών.Οικογενειακοί φίλοι είχαν επίσης αναφέρει ότι φαινόταν «κουρασμένος» τις ημέρες πριν από τον θάνατό του.