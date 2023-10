Celebration Tour - Η μεγάλη επιστροφή της Μαντόνα σε 25 φωτογραφίες

The singer spoke to her fans between songs, thanking them for their support. pic.twitter.com/a226f5sWPF — OK! Magazine (@OK_Magazine) October 16, 2023

ξεκίνησε την περιοδεία της με τίτλο, «», στο Λονδίνο το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, αποδεικνύοντας πως παραμένει η βασίλισσα της ποπ.Η 65χρονη τραγουδίστριαπου την έστειλε στην εντατική στα μέσα του Ιουνίου, σοκάροντας τους θαυμαστές παγκοσμίως. Ωστόσο, η Μαντόνα επανήλθε δριμύτερη από ποτέ.Στο πρώτο της σόου ερμήνευσε περίπου 45 τραγούδια, που περιλαμβάνουν τις επιτυχίες της που έχουν κατακτήσει τα charts εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Εκτός από τα δικά της κομμάτια, απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Μάικλ Τζάκσον, τραγουδώντας το κλασικό του κομμάτι «Billy Jean», καθώς και στη Μπιγιόνσε ερμηνεύοντας το «Break My Soul».Η Μαντόνα, η οποία έχει έξι παιδιά, έκανε την περιοδεία μια οικογενειακή υπόθεση, καθώς μαζί της στη σκηνή βρέθηκαν οι κόρες της, η 17χρονη Μέρσι Τζέιμς, η 10χρονη Έστρε και η 27χρονη Λούρδη.Η τραγουδίστρια άνοιξε το σόου με την επιτυχία του 1998 «Nothing Really Matters», εντυπωσιάζοντας με ένα μακρύ δραματικό μαύρο φόρεμα με φουσκωτά μανίκια και ασημένιο στέμμα σε στυλ φωτοστέφανου.Στη συνέχεια απέτισε φόρο τιμής στην πρώιμη καριέρα της με τραγούδια, από το «Everybody» στα τέλη της δεκαετίας του '80 και το remix «Into The Grove» του 2003, που μετονομάστηκε σε «Into The Hollywood Groove», με τη συμμετοχή της Missy Elliott. Αυτά τα κομμάτια ακολούθησαν στη συνέχεια γρήγορα τα «Burning Up», «Open Your Heart» καθώς και τα εμβληματικά «Holiday» και «Live To Tell». Η τραγουδίστρια προχώρησε στα πιο ερωτικά της τραγούδια με ένα mash up των «Like A Prayer», «Unholy» και «Act of Contraction» πριν τα «Erotica», «Justify My Love» και «Fever».Η εμβληματική ποπ-σταρ εντυπωσίασε στον πρώτο σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας της με ένα σόου-υπερπαραγωγή, με δεκάδες χορευτές και χορεύτριες, πολλές από τις οποίες εμφανίστηκαν γυμνόστηθες πάνω στη σκηνή.Το σόου απαθανάτισαν αμέτρητοι φωτογράφοι από διεθνή μέσα και πρακτορεία και τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν πρόσφεραν μια πρώτη εικόνα από τι πρόκειται να δουν οι θαυμαστές της σούπερ-σταρ σε έναν από τους 77 επόμενους προορισμούς της περιοδείας της, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο του 2024.