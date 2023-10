Κλείσιμο

εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film» στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.Η 33χρονη τραγουδίστρια και νικήτρια των Grammy φόρεσε ένα στράπλες φόρεμα Oscar De La Renta από υφασμάτινα floral κοψίματα.Αφού πόζαρε σόλο για φωτογραφίες στον κινηματογράφο AMC του Grove, η τραγουδίστρια στάθηκε για φωτογραφίες με τον σκηνοθέτη, Σαμ Ρεντς, καθώς και με τους χορευτές και το συγκρότημα της περιοδείας. Έβγαλε επίσης selfies με μερικούς από τους πιστούς θαυμαστές της που είχαν σταθεί απέξω.Η ταινία «Eras Tour» έχει ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια προπώληση εισιτηρίων. Μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση της ταινίας, οι πωλήσεις εισιτηρίων έσπασαν το ρεκόρ πωλήσεων μιας ημέρας της AMC στις ΗΠΑ.Πριν από το κόκκινο χαλί, η Σουίφτ αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξουν επιπλέον προβολές της πολυαναμενόμενης ταινίας σε πρώιμη πρόσβαση «λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης».«Ημέρα πρεμιέρας και δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω αυτό, αλλά.... Κοίτα τι με έκανες να κάνω: Λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης ανοίγουμε τις προβολές πρώιμης πρόσβασης του "The Eras Tour Concert Film" την ΠΕΜΠΤΗ στην Αμερική και τον Καναδά!!! Δηλαδή... ΑΥΡΙΟ. Προσθέτουμε επίσης επιπλέον ώρες προβολής την Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο. Όλα τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 10 π.μ. αύριο το πρωί. Και θα προβάλλεται από την Παρασκευή σε 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά που θέλετε να δείτε αυτή την ταινία που αποτυπώνει τόσο έντονα την αγαπημένη μου περιπέτεια στην οποία συμμετείχα ποτέ: The Eras Tour. Και το καλύτερο είναι ότι είναι μια περιπέτεια στην οποία εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μαζί. Μπαίνω στο αυτοκίνητο τώρα...» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.Φωτογραφίες: Chris Pizzello/Invision/AP