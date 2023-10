Κλείσιμο

επεφύλαξε στους θαυμαστές τωνμια μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής.Το δημοφιλές βρετανικό ροκ συγκρότημα εμφανιζόταν στο στάδιο Rose Bowl στην Πασαντίνα, κοντά στο Λος Άντζελες, όταν η 31χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή χωρίς καμία προειδοποίηση.Η Γκόμεζ ερμήνευσε με το συγκρότημα το τραγούδι Let Somebody Go. Στο βίντεο που μοιράστηκε στα Instagram Stories δείχνει την τραγουδίστρια να εκπλήσσει το κοινό -μαζί με δύο νεαρά μέλη του κοινού που είχαν ενωθεί με τον τραγουδιστή των Coldplay Κρις Μάρτιν στη σκηνή για να τραγουδήσουν το κομμάτι του 2021. Τα δύο μέλη του κοινού ενθουσιάστηκαν με την είσοδο της Γκόμεζ και την υποδέχτηκαν με αγκαλιές και δέος.«Σας ευχαριστώ Coldplay για την καταπληκτική βραδιά», έγραψε η Γκόμεζ στο story της.