Η μονομαχία των 9 και η επίθεση του Open

Ηθελα να ‘ξερα πόσες σειρές μπορεί να παρακολουθεί ο καθένας από εμάς. Ούτε τα στελέχη των καναλιών δεν θα προλαβαίνουν να δουν τις σειρές που ετοιμάζουν.



Στις 9 η μάχη που γίνεται έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα δεν υπάρχουν, παρά μόνο το ότι ο « Σασμός » διατηρεί ένα προβάδισμα το οποίο όμως δεν είναι στα όρια του θριάμβου. Εύκολα μπορεί να γίνει η ανατροπή καθώς μέρα με τη μέρα τα ποσοστά μεταβάλλονται.

Η «Γη της ελιάς» είχε άνοδο, η « Μάγισσα » ελαφριά πτώση, η «Φάρμα» αισθητή πτώση και η « Παραλία » στην ΕΡΤ έκανε την διαφορά με 14% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Τι σημαίνει αυτό; Οσο και να διαφημίζεις το προϊόν σου, ο κόσμος θα επιλέξει αυτό που του αρέσει αφού δοκιμάσει απ’ όλα για λίγο.

Στην πρωινή ζώνη οι εκπομπές συνεχίζουν την εσωστρέφεια αναλύοντας τα των απέναντι, τα των άλλων και φυσικά όλοι κάνουν τα ίδια: αυτοσχολιάζονται. Δεν γλυτώνουμε, μην ελπίζετε. Γιατί διαφώνησε η Σούλα με την Κούλα, γιατί μίλησε για εμένα η Ρούλα, τι εννοούσε η Βούλα και από πού κι ως που ο Φούφουτος θα μου κάνει υποδείξεις. Το ωραίο είναι πως αυτό όλο βαφτίζεται ψυχαγωγία…

Αρχίζει το « Fame Story » στο Star το Σάββατο και η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλη αγωνία στο κανάλι και στην εταιρεία παραγωγής καθώς το προϊόν έχει χρόνια να δοκιμαστεί και ι εποχές άλλαξαν. Καιρός ήταν πάντως να δούμε κι ένα σόου λαμπερό. Γκώσαμε στις σειρές.





Πρώτη στη σειρά και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 4 Οκτώβρη στις 9.50, η Εκκίνηση επιτέλους και για το Open το οποίο μέχρι τώρα περιοριζόταν στις ενημερωτικές αλλαγές, με πιο πρόσφατη την έλευση της Ελλης, Ελλη μου αυτός θα ήταν ωραίος τίτλος εκπομπής, ενώ τώρα αρχίζει και η ψυχαγωγία.Πρώτη στη σειρά και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 4 Οκτώβρη στις 9.50, η Ελένη Τσολάκη με το «Πρωινό Σου Σου» και δυνατή ομάδα από τους Νίκο Γεωργιάδη, Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, Μαίρη Αυγερινοπούλου και Δημήτρη Μηλιόγλου. Καλή αρχή σε μία δύσκολη και άκρως ανταγωνιστική ζώνη.

Ξεκίνησαν σήμερα οι παίκτες του «I am a celebrity, get me out of here» του ΣΚΑΪ για την Δομινικανή Δημοκρατία… Κάποιοι εξ αυτών πάνε για τρίτη ή τέταρτη φορά σε ριάλιτι, αποδεικνύοντας πως τελικά δεν είναι τόσο απλό και αθώο. Λεφτά και δημοσιότητα. Και μην ξανακούσω εμπειρία, γιατί είναι και ντροπή να κοροϊδευόμαστε.



Οι «Πανθέοι» χρειάζονται άμεσα διορθώσεις. Σεναριακά και σκηνοθετικά, για να μην χαθεί το τρένο. Κρίμα το καστ…

Πως και πως την περιμένω την κωμωδία «Φόνοι στο καμπαναριό» στον Alpha. Από το τρέιλερ ανοίγει η όρεξη. Ε, να σκάσει λίγο το χειλάκι μας, φτάνει πια με τα φονικά και τα αδιέξοδα. Αμάν!