Χιου Τζάκμαν - Ντέμπορα Λι Φέρνες: Η γνωριμία, οι φήμες που τον θέλουν γκέι και το διαζύγιο

Η είδηση για το διαζύγιο του Χιου Τζάκμαν με τη Ντέμπορα Λι Φέρνες , μετά από 27 χρόνια γάμου, έσκασε σαν βόμβα στο Χόλιγουντ, αφού το ζευγάρι φαινόταν ένα από εκείνα που μένουν μαζί για πάντα.Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι περνούσε το τελευταίο διάστημα, κρίση στον γάμο τους. «Ζούσαν σαν χωρισμένοι, καιρό πριν ανακοινώσουν το διαζύγιό τους», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους στο US Weekly.«Δεν εκπλαγήκαμε καθόλου. Συνέβη πριν καιρό, οι φίλοι και η οικογένειά τους το ήξερε», προσθέτει. Aνέφερε μάλιστα, πως μάλλον τα προβλήματα μεταξύ τους είχαν ξεκινήσει καιρό πριν, όταν ο ηθοποιός επέστρεψε στο Μπρόντγουεϊ, τον Φεβρουάριο του 2022, για την ταινία «The Music Man».«Η Ντεμπ δεν πήγαινε πολύ συχνά στς πρόβες. Μάλιστα, την είχαν δει να κοιμάται κατά τη διάρκειά τους», λέει η ίδια πηγή.Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο χωρισμός τους δεν οφείλεται σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, αλλά είχαν και οι δύο αποξενωθεί τόσο, που έφτασαν σε σημείο να ζουν σαν απλοί «συγκάτοικοι».Μπορεί η πηγή από το περιβάλλον τους να αναφέρει πως το ζευγάρι αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα στον γάμο του από τον Φεβρουάριο του 2022, ωστόσο ο Χιου Τζάκμαν δεν σταματούσε τις τρυφερές εξομολογήσεις, κάθε φορά που αναφερόταν στη σύζυγό του.Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για την Ντέμπορα Λι Φέρνες.Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει δίπλα στην αγαπημένη του και το συνόδευσε με μερικά τρυφερά λόγια για εκείνη.«Χαρούμενο Βαλεντίνο αγάπη μου. Σκορπάς το φως, όπου κι αν πας. Το χιούμορ σου, η γενναιοδωρία σου, η σοφία και το πνεύμα σου λάμπουν τόσο δυνατά. Γιορτάζω μαζί σου τον 28ο Βαλεντίνο», έγραψε.Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ ανακοίνωσε τον χωρισμό του δημόσια στο People, με μία κοινή δήλωση. «Είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί ως σύζυγοι, σε έναν υπέροχο, στοργικό γάμο. Το ταξίδι μας τώρα αλλάζει κι αποφασίσαμε να χωρίσουμε για να επιδιώξουμε την ατομική μας ανάπτυξη», αναφέρεται.«Η οικογένειά μας ήταν και θα είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας. Αναλαμβάνουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη, αγάπη και καλοσύνη. Εκτιμούμε πολύ την κατανόησή σας όσον αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής, καθώς η οικογένειά μας περιηγείται σε αυτή τη μετάβαση», συνεχίζει.Τέλος, καταλήγουν πως κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να κάνει περαιτέρω δηλώσεις. «Αυτή είναι η μόνη δήλωση που θα κάνει κάποιος από εμάς», γράφουν.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Ο Χιου Τζάκμαν και η Ντέμπορα Λι Φέρνες γνωρίστηκαν το 1995, στο σετ γυρισμάτων της αυστραλιανής τηλεοπτικής σειράς, «Corelli». Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα, στις 11 Απριλίου του 1996, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον 23χρονο πλέον, Όσκαρ και την 18χρονη Άβα. Πολύ γρήγορα, εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.Εδώ και πολλά χρόνια, κυκλοφορούν φήμες που θέλουν τον Χιου Τζάκμαν να είναι ομοφυλόφιλος. Ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ την πληροφορία, ενώ η σύζυγός του έχει ερωτηθεί πολλές φορές για τον ηθοποιό.Η Αυστραλή σταρ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ann's Brush With Fame» το 2020 και τότε, κλήθηκε να απαντήσει για τη σεξουαλικότητα του άντρα της.«Σε αυτά τα περιοδικά είναι όλα βγαλμένα από το μυαλό τους. Ο Χιου "είναι" γκέι εδω και πάρα πολλά χρόνια. Κι εγώ "ήμουν" γκέι όταν έπαιξα στο "Shame", το 1988. Σοκαρίστηκαν όλοι, όταν παντρεύτηκα. Είναι όλο ένα λάθος. Είναι σαν να λέει κάποιος στον Έλτον Τζον ότι είναι στρέιτ. Είμαι σίγουρη πως θα θύμωνε. Δεν είναι στρέιτ. Και στην τελική, τι συζητάμε; Αν είναι χορτοφάγος; Αν είναι ομοφυλόφιλος;», είχε απαντήσει τότε η Ντέμπορα Λι Φέρνες, χωρίς ωστόσο να δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση.Σε άλλη της συνέντευξη στο στο podcast «Not an Overnight Success», η ηθοποιός βρέθηκε και πάλι στην ίδια θέση, να ξεκαθαρίζει τι συμβαίνει στ' αλήθεια με τον Χιου Τζάκμαν.«Αν ήταν γκέι, θα μπορούσε να είναι γκέι. Θα το έλεγε ανοιχτά, δεν θα το "έκρυβε στη ντουλάπα". Θα μπορούσε να βγαίνει με τον Μπραντ Πιτ ή με τον οποιοδήποτε. Όχι ότι είναι γκέι ο Μπραντ Πιτ, αλλά κατάλαβες τι εννοώ», δήλωσε χιουμοριστικά.Συμπλήρωσε μάλιστα, πως θεωρεί τόσο γελοίες αυτές τις φήμες, που δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτές με άλλον τρόπο.Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σεξουαλικότητά του, ξεκίνησαν να κυκλοφορούν, όταν ο ηθοποιός υποδύθηκε τον γκέι τραγουδοποιό, Πίτερ Άλεν στην παράσταση «The boy from Oz» στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ.Για τις ανάγκες της παράστασης, ο ηθοποιός έπρεπε να φιλήσει τον συμπρωταγωνιστή του Τζάροντ Έμικ πάνω στη σκηνή, γεγονός που εκείνη την περίοδο απασχόλησε πολύ τα media.Shutterstock