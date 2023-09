Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cvofbi1a2msh)

«Θάρρος ή αλήθεια» έπαιξε η Χριστίνα Κολέτσα , απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις.Η τραγουδίστρια πήγε καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και ενώ έπαιζε το παιχνίδι των ερωτήσεων, προχώρησε σε μερικές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή.«Έχω κάνει με έναν διάσημο σεξ που ήθελα. Τώρα έχω να κάνω δύο μέρες, αλλά γενικά δεν έχω κάνει και δέκα μήνες με ένα χρόνο. Έχω κάνει one night stand, αλλά κατέληξε σε σχέση» αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ενώ απαντούσε σε σχετικές ερωτήσεις.Στη συνέχεια, η ίδια παραδέχτηκε ότι: «Είμαι σε σχέση. Εγώ νόμιζα ότι είμαστε καιρό μαζί και αυτός δεν το ήξερε ότι είμαστε σε σχέση για καιρό. Ήμουν σε μία φανταστική σχέση μόνη μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχουμε αποφασίσει… Είναι αυτή η ιστορία που παίζει δύο χρόνια με τα on και off της».Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ποτέ σε σχέση με συνάδελφό της, η Χριστίνα Κολέτσα απάντησε θετικά. «Και μπορεί και τώρα να τα έχω» είπε συγκεκριμένα.Σε άλλη ερώτηση, η ίδια είπε πως: «Μου έχουν κάνει δώρο αυτοκίνητο και δεν το δέχτηκα. Δέχτηκα μία τσάντα».Φωτογραφία: NDPPHOTO