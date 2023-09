Victoria's Secret: Οι άγγελοι επιστρέφουν

H Κάντις Σουάνπολ Doja Cat

Γκαμπριέλ Κονεζίλ Ποτσόλι

Τζούλια Φοξ Βαλεντίνα Σαμπάιο

Αποψη από το πάρτυ στο The Manhattan Center

Τζίτζι Χαντίντ

Ενα από τα εντυπωσιακά σκηνικά του πάρτυ

Τζούλια Φοξ Σόρα Τσόι

Αντούτ Ακέτς

Στεφ Σιου Χέιλι Μπίμπερ

Ιρις Λο

Γουίνι Χάρλοου

Σούι Χε Αντουόα Αμπόα

Αντριάνα Λίμα

Μαγιόβα Νίκολας, Νιάγκουεα Ρουέα Tζίτζι Χαντίν

Τέιλορ Χιλ

Κόλιν Τζόουνς

Εχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Βραζιλιάνα καλλονή Αντριάνα Λίμα εγκατέλειψε τον ρόλο του Αγγέλου της Victoria’s Secret με μια πασαρέλα που κατενθουσίασε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Ηταν τότε που φορώντας ένα σετ από σέξι ζαρτιέρες και τα θρυλικά φτερά του οίκου αποχαιρετούσε το μόντελινγκ κρεμώντας τις Louboutin χρυσές γόβες της. Τρία χρόνια μετά, το 2021, ήρθε και το τέλος εποχής για το εμβληματικό brand εσωρούχων που είχε συνδέσει το όνομά του με τις πιο θεαματικές και ασύλληπτου κόστους επιδείξεις, οι οποίες κάθε σεζόν αποτελούσαν σημείο αναφοράς, προκειμένου να προχωρήσει σε ένα άκρως απαραίτητο rebranding.Η κατακραυγή για τα λάθος πρότυπα με τα πολύ αδύνατα μοντέλα και τα πατριαρχικά στερεότυπα που κυριαρχούσαν στις διαφημιστικές καμπάνιες αλλά και οι καταγγελίες που είχε δεχτεί ο ιδιοκτήτης του brand Λες Γουέξνερ για σεξιστικές συμπεριφορές και στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αυτόχειρα Τζέφρι Επστάιν, έκαναν τις πωλήσεις της Victoria’s Secret να κατρακυλήσουν. «Ενώ ο κόσμος άλλαζε, εμείς καθυστερήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Είχαμε υποχρέωση να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτό που ζητούν οι άνδρες και να εστιάσουμε σε αυτό που επιθυμούν οι γυναίκες. Πλέον η εταιρεία διοικείται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες μέσα από τις οποίες αναδύεται η νέα εποχή του brand. H Victoria’s Secret επιθυμεί να συμβάλει στη γυναικεία ενδυνάμωση», δήλωνε τότε ο επικεφαλής του οίκου Μάρτιν Ουότερς.Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το brand πέρασε και μια δεύτερη μεγάλη κρίση καθώς αναγκάστηκε να κλείσει, μόνο στις ΗΠΑ, περισσότερα από 250 καταστήματα. Οι φήμες για το οριστικό τέλος οργίαζαν. O ανταγωνισμός έτριβε τα χέρια του, αλλά η VS αποδείχτηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει. Οι άνθρωποί της σχεδίαζαν ήδη τη νέα εποχή. Τη θέση των Αγγέλων θα έπαιρναν γυναίκες που δεν θα φημίζονταν απλώς για τις σωματικές τους αναλογίες, αλλά και για την ακτιβιστική δράση και τα επιτεύγματά τους. Τα σόου των εκατομμυρίων με τα διακοσμημένα με χιλιάδες κρύσταλλα Swarovski σουτιέν Wonderbra και τα φαντασμαγορικά φτερά που γίνονταν viral σε μια στιγμή θα έδιναν τη θέση τους σε θεάματα νέας εποχής.Με το βλέμμα στη σύγχρονη κοινωνία που αλλάζει και τη θέση της νέας γυναίκας μέσα σε αυτήν, η Victoria’s Secret αναγεννιέται πια από τις στάχτες της. «Θα ξοδευτούν όσα εκατομμύρια χρειάζεται προκειμένου να γυρίσουμε νέα σελίδα στην ιστορία του οίκου. Το δύσκολο είναι να δημιουργήσεις ένα fashion brand, όχι να το συντηρήσεις. Μεγάλες κρίσεις έχουν περάσει κατά καιρούς και ιστορικοί οίκοι όπως ο Dior και η Chanel. Οταν όμως έχεις ένα όραμα, συνεχίζεις να κοιτάς μπροστά και διαθέτεις οικονομικούς πόρους, όλα είναι δυνατά. Η Victoria’s Secret είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να υπάρχει. Και μάλιστα με επιτυχία», δήλωναν οι άνθρωποι του οίκου.The Tour 2023Αισίως, το επίσημο επαναλανσάρισμα και η μεγάλη επιστροφή της Victoria’s Secret θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, με την προβολή του -κάτι ανάμεσα σε επίδειξη μόδας και ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στα παρασκήνια- φιλμ «The Victoria’s Secret World Tour» στο Amazon Prime Video. «Παρουσιάζουμε την παγκόσμια περιοδεία της Victoria’s Secret.Είμαστε περήφανοι γι’ αυτή την παγκόσμια εκδήλωση μόδας που μέσα από έντονη δημιουργικότητα και μια άκρως καλλιτεχνική διεργασία αφηγείται τη νέα εποχή του οίκου», δηλώνουν οι άνθρωποί του.Η πολυαναμενόμενη ταινία-ντοκιμαντέρ με μεγάλη δόση fashion show ενώνει τη μόδα και τις τέχνες με δυναμικούς καλλιτέχνες, κορυφαία supermodels, μουσικά ταλέντα και ανθρώπους των σπορ. Θα προβληθούν τέσσερα σόου 20 εμπνευσμένων δημιουργών -των περίφημων VS 20-, τα γυρίσματα των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί σε τέσσερις γωνιές της Γης: την Μπογκοτά, το Λάγος, το Λονδίνο και το Τόκιο.«Με τη δημιουργική ελευθερία να εμπνευστούν, να παράξουν και να σκηνοθετήσουν μια συλλογή που είναι αποκλειστικά δική τους, 20 άνθρωποι από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου, του design, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών ενώνουν τις δυνάμεις τους και δείχνουν τη δουλειά τους, η οποία έχει σκοπό να αναδείξει τη γυναίκα», αναφέρει ο Κρις Ρουπ, Chief Customer Officer της Victoria’s Secret & Co., για να καταλήξει:«Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε μια εντελώς επανασχεδιασμένη εκδοχή επίδειξης μόδας, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζουμε την εμβληματική κληρονομιά του οίκου».Η προαναγγελία του The Tour 2023 έχει συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον. Ηδη έγκριτα περιοδικά του χώρου, όπως το «Marie Claire», η «Vogue» και το «Harper’s Bazaar», κάνουν εκτενείς αναφορές ενώ η φετινή Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκίνησε με ένα υπέρλαμπρο πάρτυ που πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν στις 6 Σεπτεμβρίου και λειτούργησε ως τίζερ του World Tour της Victoria’s Secret. A-list καλεσμένες περπάτησαν στο «ροζ χαλί», προϊδεάζοντας για όσα θαυμαστά πρόκειται να δούμε στην οθόνη. Οι Ναόμι Κάμπελ, Τζίτζι Χαντίντ, Εμιλι Ραταϊκόφσκι, Λούρδη Λεόν, Τζούλια Φοξ ήταν εκεί, όπως και οι Λίλα Μος, Κάντις Σουάνπολ, Χέιλι Μπίμπερ, Αντουόα Αμπόα κ.ά.Παρόλο που οι λεπτομέρειες της ταινίας κρατιούνται επτασφράγιστο μυστικό -η Victoria’s Secret αρέσκεται να διατηρεί το πλεονέκτημα της έκπληξης-, η πληροφορία ότι το relaunching κόστισε γύρω στα 25 εκατ. δολάρια αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για το τι θα δούμε τελικά, αλλά και τι ανταπόκριση θα έχει όλο αυτό στα εκατομμύρια τηλεθεατών που το περιμένουν.Η βραβευμένη με Grammy ράπερ Doja Cat ντύνει μουσικά το φιλμ -όπου ακούγονται και δύο νέα κομμάτια της- ενώ η δήλωση του top model Αντουόα Αμπόα προτρέπει σε άφεση αμαρτιών του brand. «Υπάρχει κάτι να πούμε για εκείνες που φορούν πλέον φτερά (σ.σ.: στη νέα εποχή του οίκου όπως απεικονίζεται στο φιλμ).Είδα τρανς, μαύρες, παχουλές, Ασιάτισσες… Είδα τόσα πολλά διαφορετικά κορίτσια με αυτά τα φτερά. Κι αυτό ήταν μια μοναδική στιγμή για μένα» ◆