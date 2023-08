Κλείσιμο

είναι σχεδόν αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη βιογραφική ταινία του Μάικλ Μαν, «», όπου θα υποδυθεί τον Ιταλό επιχειρηματία σπορ αυτοκινήτων, Έντσο Φερράρι.Ο Ντράιβερ πρωταγωνιστεί δίπλα στηνως τη σύζυγο, Λάουρα Φερράρι, και την Σέιλιν Γούντλεϊ ως την ερωμένη του, Λίνα Λάρντι. Το «Ferrari» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο ξεκινά στις 30 Αυγούστου.Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Πάτρικ Ντάμπσεϊ ως ο συναγωνιστής Πιέρο Ταρούφι και ο Τζακ Ο'Κόνελ ως ο αγωνιστής Πίτερ Κόλλινς, μεταξύ άλλων.Η ταινία διαδραματίζεται το 1957, πριν από τον περιβόητο αγώνα «Mille Miglia», κατά τη διάρκεια του οποίου το λάστιχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου της Φερράρι του Ντε Πορτάγκο έσκασε και ο ίδιος και εννέα θεατές έχασαν τη ζωή τους. Η ίδια η Φερράρι και ο κατασκευαστής ελαστικών κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία, αλλά η υπόθεση απορρίφθηκε αργότερα.Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου διεξήχθη ο πραγματικός αγώνας «Mille Miglia».Καθώς οι απεργίες της SAG-AFTRA και της WGA μαίνονται, ο Μαν είναι περήφανος που η ταινία του δεν έχει καμία σχέση με τα μεγάλα στούντιο. Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο Variety στο εξώφυλλο του Αυγούστου: «Η προέλευση της ταινίας και το περιεχόμενο του σεναρίου και της ταινίας που είδατε δεν ταιριάζει με το είδος της ταινίας που θα αγκαλιαζόταν από το συμβατικό σύστημα των στούντιο. Είναι πραγματικά κατάλληλο το γεγονός ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη ταινία που διανέμεται από τη Neon, έναν πολύ ανεξάρτητο διανομέα».Το σενάριο του «Ferrari» διασκευάστηκε από τον Μαν και τον Τρό Κένεντι-Μάρτιν από τη βιογραφία του Μπροκ Γιέιτ «Enzo Ferrari - The Man, The Cars, The Races, The Machine» του 1991.