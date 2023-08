Σταμάτης Κραουνάκης για Άννα Βίσση στο Ηρώδειο: «Έκανε sold out σε 4 ώρες, θα είναι μια χαρά»

Κλείσιμο

θέλησε να κάνει το δικό του σχόλιο για την επικείμενη συναυλία της Άννας Βίσση το. Ο μουσικοσυνθέτης, με αφορμή τις διφορούμενες απόψεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την απόφαση του ΚΑΣ να εγκρίνει τη ζωντανή εμφάνιση της τραγουδίστριας για τις 6 Σεπτεμβρίου, θέλησε να τοποθετηθεί.«Ααα και φυσικά ναι! Άννα ναι! Έκανε sold out σε 4 ώρες και θα είναι μια χαρά. Εκείνο που θυμάμαι πάντως είναι ότι η Άννα ήταν η μόνη καλλιτέχνης του τραγουδιού που ήρθε να με δει στην Επίδαυρο στους Αχαρνής παρέα με τον Λούκο, η μόνη! Δεν το ξεχνάω αυτό ποτέ», έγραψε οστον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για να συνεχίσει: «Α και τώρα που είπα Λούκος… πριν το Λούκο δεν είχα πάρει Ηρώδειο ποτέ! Κάθε χρόνο έτρωγα πόρτα! Μπαμ στα μούτρα, φιλάκια. Ένα θα πω! Τελικά όλα στην ώρα τους. Όποτε μας τα δώκανε τα τιμήσαμε και χρήμα στα ταμεία αφήσαμε. Μποτζόρνο».Μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους, «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ηρώδειο. Στις 6 Σεπτεμβρίου η Άννα Βίσση θα τραγουδήσει για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, σε μια συναυλία για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Η συναυλία έγινε sold out μέσα σε τέσσερις ώρες, από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια. «Το ωραιότερο ρεκόρ της καριέρας μου. Σας ευχαριστώ!», έγραψε στο Instagram η τραγουδίστρια, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στη μουσική.Το δικό της «ευχαριστώ» είπε και η ΕΛΕΠΑΠ, για το γεγονός ότι η συναυλία έγινε sold out. «Ευχαριστούμε για την πολύτιμη στήριξή σας, που συνέβαλε στο να εξαντληθούν σε ελάχιστο χρόνο τα εισιτήρια για τη συναυλία», ανέφερε η οργάνωση. Μέρος των εσόδων, θα διατεθεί για τη στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ.