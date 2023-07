Σοφιάνα Αβραμάκη για την αποβολή της Δαλάκα από το «Survivor All Star»: «Δεν είδαμε κάτι που πέφτουμε από τα σύννεφα»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cua9qctcq3nt)

Όσα συνέβησαν στο Survivor All Star σχολίασε η Σοφιάνα Αβραμάκη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην αποβολή της Κατερίνας Δαλάκα. Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Yes» κι αρχικά, μίλησε για τις φωτογραφίες που δείχνουν την Κατερίνα Δαλάκα με φαγητό στον Άγιο Δομίνικο.«Αυτές οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δεν είναι και ο λόγος που έφυγε από το παιχνίδι; Ή μάλλον, που "αποβλήθηκε"; Άρα, δεν είδαμε κάτι που πέφτουμε από τα σύννεφα. Ούτε νομίζω πως το έχει αρνηθεί και ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.«Νομίζω πως πήγαν να της χρεώσουν κάτι, το οποίο δεν είχε κάνει. Τώρα, ο τρόπος που διέρρευσε... Δεν ξέρω. Άκουσα διάφορα, αλλά δεν ξέρω αν κάποιος είναι ικανός να εκθέσει έναν άνθρωπο έτσι», συμπλήρωσε.Τέλος, για το ενδεχόμενο να υπάρξει και δεύτερο «Survivor All Star», ανέφερε: «Δεν έχω ιδέα, το άκουσα κι εγώ, αλλά πραγματικά δεν έχω ιδέα. Επειδή έχω ξαναμιλήσει για αυτό και έχω πει πως θα ήθελα να πάω στο All Star, γιατί να μη θέλω τώρα;».NDPPHOTO