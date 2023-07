Emilia Vodos: «Σε πάνελ θα πήγαινα μόνο ως παρουσιάστρια»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cu0yclt3uibl)

έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την εμπειρία της στο «», ενώ διευκρίνισε πως σε πάνελ θα συμμετείχε μόνο ως παρουσιάστρια.«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι το πιο viral κορίτσι που έχει περάσει ποτέ από το My Style Rocks. Μοναδική εμπειρία, θα την έκανα ξανά και ξανά από την αρχή. Ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον κόσμο που με ψήφισε. Δεν με ενόχλησε καθόλου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την Όλγα, είμαι χαρούμενη και για εμένα που έκανα όλα αυτά, που απέκτησα αυτό το υπέροχο κοινό και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την επίδειξη πλούτου που έκανα, γιατί αυτές είναι και οι ατάκες που με ανέδειξαν και έγιναν viral. Είμαι πολύ χαρούμενη για όσα έγιναν εκεί μέσα», ανέφερε αρχικά η Emilia Vodos.Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα προτιμούσα να παρουσιάζω το My Style Rocks, παρά να είμαι στην κριτική επιτροπή. Ο ρόλος της παρουσιάστριας είναι πιο εύκολος, διότι ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει εκεί μέσα. Σε πάνελ θα πήγαινα μόνο ως παρουσιάστρια ή συμπαρουσιάστρια, όχι στο υπόλοιπο πάνελ. Δεν πρόκειται να καθόμουν να σχολιάσω, δεν θα το κάνω εγώ αυτό. Το έκανα στο My Style Rocks, σχολίαζα, έκρινα, αλλά τώρα στην έξω στη ζωή μου θέλω να είμαι χαλαρή και όπως θέλω εγώ».