Μπραντ Πιτ: Είναι πράγματι ο «Μπέντζαμιν Μπάτον» - Η αγέραστη εμφάνισή του από το 1985 μέχρι σήμερα

Μπορεί να πλησιάζει τα 60, αλλά εξακολουθεί για πολλούς να είναι ο ομορφότερος άνδρας στον πλανήτη. Ο λόγος για τον Μπραντ Πιτ , τον σταρ του Χόλιγουντ που μονοπωλεί επί δεκαετίες τον παγκόσμιο Τύπο, τόσο για τις ερμηνείες του στην τηλεόραση, όσο για τον επεισοδιακό γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί, αλλά και την εξωτερική του εμφάνιση.

Φωτογραφίες από πρόσφατη εμφάνισή του, δείχνουν ότι ο Μπραντ Πιτ παραμένει το ίδιο γοητευτικός, με τα δημοσιεύματα να τον περιγράφουν ως πραγματικό «Μπέντζαμιν Μπάτον». Πρόκειται για τον χαρακτήρα που είχε υποδυθεί, ο οποίος γεννιέται γέρος και πεθαίνει μωρό, με τον Πιτ να περνά από διάφορα ηλικιακά στάδια και όσο μεγαλώνει να γίνεται όλο και πιο νέος.

Στα 59 του, ο Πιτ φαίνεται να παραμένει το ίδιο και ίσως παραπάνω γοητευτικός, μέσα στο λευκό πουκάμισο με το οποίο εμφανίστηκε στα

γυρίσματα ενός διαφημιστικού σποτ στη Γαλλία.

Οι πρώτες του κινηματογραφικές εμφανίσεις έγιναν το 1987 στις ταινίες «Αδιέξοδο» (No Way Out), «Η Συμμορία με τις Πόρσε» (No Man's Land) και «Λιγότερο Από Μηδέν» (Less Than Zero) σε πολύ μικρούς ρόλους.



Η εξωτερική του εμφάνισή, ωστόσο, άρχισε να γίνεται αντικείμενο συζήτησης στα media. Αποσπάσματα από τις πρώτες του συντενεύξεις είναι μέχρι και σήμερα viral στα social media.



Ο Μπραντ Πιτ το 1988

Το 1990 και έχοντας μπει στα 26 του, ο Μπραντ Πιτ υιοθέτησε ένα street style με παντάνες στο κεφάλι, με πιο φαρδιά και άνετα ρούχα.

Το 1990 σε ηλικία 26 ετών

Πέντε χρόνια αργότερα έρχεται μία από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες στον κινηματογράφο. Ο λόγος για το «Seven», όπου και συμπ

ρωταγωνίστησε μαζί με τους Μόργκαν Φρίμαν και Γκουίνεθ Πάλτροου και έναν. Υποδυόταν έναν ντετέκτιβ, που κυνηγούσε τον μανιακό δολοφόνο, ρόλο που ανέλαβε ο Κέβιν Σπέισι. Εκείνη την περίοδο, το στυλ του ήταν απλό, όπως αυτό του ήρωά του στην ταινία, με κοντά μαλλιά και ένα αραιό μουστάκι.

Από την παιδική του ηλικία, ο Πιτ ήταν η χαρά των φωτογράφων, μιας και τα ξανθά μαλλιά, τα γαλανά μάτια και η αδιαμφισβήτητη φωτογένειά του, ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός, που έφερνε ως αποτέλεσμα όμορφες εικόνες.

Τα επόμενα δύο χρόνια, ο Μπραντ Πιτ επέλεξε να μακρύνει τα μαλλιά του, δείχνοντας για πρώτη φορά πόσο ξανθός είναι.