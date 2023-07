Rockwave Festival: Οι θρυλικοί Deep Purple έγιναν ένα με το κοινό - Ο Ζορμπάς και «Τα παιδιά του Πειραιά» - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Ξεκινάει το «Smoke on the Water» και στην αρένα του Terra Vibe γίνεται πανικός, με έναν από τους ύμνους του ροκ να οδηγεί σιγά-σιγά προς το κλείσιμο μιας βραδιάς που θα θυμούνται για χρόνια όσοι βρέθηκαν στηΜε τους επίσης αειθαλείς Saxon να έχουν προετοιμάσει τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο -ξυπνώντας πρώτοι χρονικά μνήμες από το ένδοξο παρελθόν- οιανέβηκαν φουριόζοι στη σκηνή μόλις ολοκληρώθηκε το στήσιμό της, και τους πήρε τρία τραγούδια για να πουν μερικές από τις λίγες κουβέντες που μοιράστηκαν γενικά.Κάνοντας ένα μεγάλο άλμα στα παλιά το σόου τους άνοιξε με το Highway Star του 1972. Ο Ίαν Γκίλαν στα 77 του χρόνια ζέστανε μηχανές και στη συνέχεια ξέχασε το πόδι στο γκάζι. Σταθερές αξίες οι Ρότζερ Γκλόβερ (μπασίστας) και Ίαν Πέις (ντράμερ), έσπασε τα πλήκτρα ο Ντον Έρεϊ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο 44χρονος Σάιμον ΜακΜπράιντ (πρώην των Sweet Savage), που αντικατέστησε επισήμως στην κιθάρα τον Στιβ Μορς μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.Όταν τον Ιούλιο του 1968 οι Deep Purple έβγαζαν τον πρώτο τους δίσκο, «Shades of Deep Purple», ο ΜακΜπράιντ ήταν αγέννητος αλλά εκεί που ο Γκίλαν έτριψε για τα καλά τα μάτια του ήταν όταν ο κόσμος συνδέθηκε με τον κιθαρίστα στο «Hush», που συμπεριλαμβανόταν σ’ αυτόν τον δίσκο.Σημείο αναφοράς από τη συναυλία στο Rockwave Festival ήταν και η στιγμή κατά την οποία ο Έρεϊ συνέχισε το σόλο του παίζοντας τον «Χορό του Ζορμπά» και «Τα παιδιά του Πειραιά», ξαφνιάζοντας σίγουρα μεγάλη μερίδα του κοινού.