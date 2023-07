Χάρισον Φορντ: Ο Αρχιμήδης πρωταγωνιστής του τελευταίου Indiana Jones

Φανταστείτε ότι επί 150 λεπτά μιας καθηλωτικής και απολαυστικής περιπέτειας που σαρώνει σε εκατοντάδες αίθουσες προβάλλεται με τίτλο «Ο δίσκος του πεπρωμένου», ο 81χρονος αλλά εντελώς αειθαλής Χάρισον Φορντ-Iντιάνα Τζόουνς μάχεται υπέρ βωμών και εστιών. Σκοπός του είναι ο προφητικός, μοναδικός και ανεπανάληπτος Μηχανισμός των Αντικυθήρων να μην πέσει στα χέρια ενός Γερμανού και ναζιστή επιστήμονα, του δόκτορα Γιούργκεν Βόλερ, αλλά να καταλήξει σε κάποιο μουσείο.



Το ακόμα πιο αποθεωτικό για τον Αρχιμήδη είναι το γεγονός πως αυτός ο μηχανισμός, χωρισμένος σε δύο μέρη, διαθέτει τέτοιες ικανότητες όσο κανένας άλλος στη σύγχρονη, διαστημική τεχνολογία. Δηλαδή όποιος κατέχει αυτό τον μοναδικό μηχανισμό που επινοήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, μπορεί να προκαλεί ρήξεις στον χωροχρόνο και ταυτόχρονα να προβλέπει αλλά και να επιφέρει μετεωρολογικές αναταράξεις!



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας Ιντιάνα Τζόουνς





Θυμίζω ότι η παρακαταθήκη του Αρχιμήδη στη Φυσική είναι, μεταξύ άλλων, οι βάσεις της υδροστατικής, της στατικής. Αλλά και μια εξήγηση της αρχής του μοχλού. Με τον σχεδιασμό καινοτόμων μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των πολιορκητικών και των αντλιών με κοχλία που φέρουν το όνομά του. Αντικείμενο έρευνας έχουν αποτελέσει οι ισχυρισμοί πως ο Αρχιμήδης σχεδίασε μηχανές ικανές να επιτίθενται σε πλοία, να τα «σηκώνουν» έξω από το νερό και να τα πυρπολούν, χρησιμοποιώντας μια σειρά από καθρέφτες.



Ο Αρχιμήδης θεωρείται ο σπουδαιότερος από τους μαθηματικούς της Αρχαιότητας και ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο εξάντλησης, για τον υπολογισμό της περιοχής, κάτω από το τόξο παραβολής, με την άθροιση άπειρης σειράς και έδωσε μια εξαιρετικά ακριβή προσέγγιση για τον αριθμό Π. Ορισε, επίσης, την επίπεδη έλικα (σπείρα) που έφερε το όνομά του, τύπους για τον όγκο των επιφανειών εκ περιστροφής και ένα ευφυές σύστημα για την έκφραση πολύ μεγάλων αριθμών.

Η προβολή της τελευταίας ταινίας «Indiana Jones» ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις κινηματογραφικές αίθουσες

Σκηνή από την ταινία «Indiana Jones: Ο δίσκος του πεπρωμένου» με τον 81χρονο Χάρισον Φόρντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, που υποδύεται τη βαφτισιμιά του Ιντιάνα Τζόουνς

Σκηνή από τα γυρίσματα της ταινίας, που έγιναν το 2022 στην Γλασκόβη

Ωστόσο τα γυρίσματα αυτού του» δεν έγιναν στο Αιγαίο και στην Ελλάδα. Οσο και να το έψαξα, απάντηση ικανοποιητική δεν έλαβα. Τα μερίδια των γυρισμάτων και των προνομίων έλαβαν το Μαρόκο, η Σικελία, η Σκωτία και τα Pinewoods Studios στο Λονδίνο. Μάλιστα στη Σικελία, στη θέση των Συρακουσών, ο Iντιάνα παρέα με την άπληστη και φιλοχρήματη Ελενα καταλήγουν στο σπήλαιο του Διονυσίου όπου εκεί υποτίθεται ότι είναι «ενταφιασμένο» το δεύτερο ήμισυ του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Με βοηθό έναν Ιταλό δύτη σφουγγαριών, που τον υποδύεται ο Αντόνιο Μπαντέρας.Προηγουμένως, στην εναρκτήρια και μεγαλοπρεπή σκηνή καταδίωξης, ο Iντιάνα, κάπου στο 1939, με ρετουσαρισμένο τον Χάρισον Φορντ, επιχειρεί να εντοπίσει και να αποκτήσει την περίφημη λόγχη του Λογγίνου, εκείνη δηλαδή με την οποία τρυπήθηκε ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος. Η σκηνή ίπταται στα όρια του σουρεαλισμού.καβάλα σε άλογο της Αστυνομίας να προσπαθεί να διαφύγει από τους διώκτες του, δηλαδή τον δόκτορα Σμιτ με αληθινό όνομα Γιούργκεν Βόλερ, καλπάζοντας εντός των τούνελ του λονδρέζικου Underground. Με κατάλληλες και πρωτοποριακές τεχνικές, το άλογο και ο ιππέας διασχίζουν και τις δύο γραμμές του Underground, ενώ από πίσω αλλά και από μπροστά δύο τρένα διασχίζουν τις γραμμές με ταχύτητες αστραπής!Η συνέχεια και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εποποιίας λαμβάνουν χώρα τριάντα χρόνια αργότερα, την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές αρχές αλλά και πλήθος πολιτών απολαμβάνουν την παρέλαση του Νιλ Αρμστρονγκ, του πρώτου αστροναύτη που περπάτησε στη. Το ακόμα πιο αιρετικό είναι η ενοχοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης, με τησε πρωταγωνιστικό ρόλο, για συνεργασία με τον αμετανόητο ναζί δόκτορα Σμιτ. Μια παραδοχή που παραπέμπει στις σχέσεις των ΗΠΑ για το «σχέδιο Μανχάταν» και την ανακάλυψη της ατομικής βόμβας από Γερμανούς επιστήμονες και πρώην συνεργάτες με το ναζιστικό καθεστώς τουΤο 1970 ο Χάρισον Φορντ, που σε μερικές μέρες θα δρασκελίσει το κατώφλι των 81 Ιουλίων, απογοητευμένος από ασήμαντες και μικροσκοπικές κινηματογραφικές εμφανίσεις, ακόμα και στο ραδιόφωνο, αποφασίζει να τα παρατήσει και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο επάγγελμα του ξυλουργού. Δύο τα μειονεκτήματά του. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Χόλιγουντ. Το ύψος του και η… ακαμψία του. Τότε ήταν που εντελώς τυχαία πέφτει στην προσοχή του Τζορτζ Λούκας. Ενας εκ των «ιπποκόμων» του Φράνσις Φορντ Κόπολα και φίλος του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ηταν η εποχή των «επαναστατών» που συντόμως έμελλε να αλώσουν την αμερικανική βιομηχανία του θεάματος.Ετσι ο Χάρισον Φορντ, σε ηλικία 31 ετών, δηλαδή για το Χόλιγουντ αρκετά μεγάλος, λαμβάνει ρόλο στην αντάρτικη ταινία «Νεανικά συνθήματα» του Τζορτζ Λούκας. Και τέσσερα χρόνια αργότερα, πάλι ο Λούκας, του αναθέτει τον εμβληματικό ρόλο του Χαν Σόλο στο πρώτο «». Μόλις είχαν ανοίξει οι πύλες του παραδείσου.Η επιτυχία είναι διπλή. Το 1981 ο, πάλι με τον Λούκας, τον επιλέγουν για τον εμβληματικό ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Μια ιστορία που από το 1981 έως σήμερα θα επαναλάβει πέντε φορές. Απίστευτο.Κάπως έτσι κερδίζει τον τίτλο του The Greatest Movie Hero of All Time. Ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός ήρωας όλων των εποχών. Μετά τον Ατικους Φιντς, δηλαδή τονστο αλησμόνητο και αντιρατσιστικό «Σκιές και σιωπή» («To Kill a Mockingbird») του Ρόμπερτ Μάλιγκαν και του 1962. Και κάπως έτσι αυτή η κινηματογραφική σειρά καταφέρνει να αποσπάσει ταμειακά αρκετά δισεκατομμύρια απ’ όλο τον πλανήτη. Φυσικά η τελευταία αμοιβή του Χάρισον Φορντ ξεπερνάει τα 20 εκατ., plus ποσοστά από τους δύο κολοσσούς της παραγωγής, την Disney και τη Lucasfilm.Είναι τόσο προσγειωμένος, με αρκετή αυτογνωσία, ώστε να πιστεύει και να δηλώνει πως δεν είναι σταρ, αλλά θέλει να παίζει σε ταινίες που προορίζονται να γίνουν star. Πράγμα που έγινε. Οπως επίσης δηλώνει με νόημα ότι στη ζωή αισθάνεται Ιρλανδός, αλλά ως ηθοποιός αισθάνεται Εβραίος. Ο νοών νοείτω. Που σημαίνει ότι το εβραϊκό λόμπι, το πανίσχυρο στη βιομηχανία του θεάματος αλλά και της μουσικής. Παραλλήλως πρωταγωνιστεί τόσο στο «Star Wars» όσο και στο «Indiana Jones». Ενώ στα «διαλείμματα» εμφανίζεται σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σκηνοθετών από το πρώτο ράφι.Ανάμεσά τους ο Αυστραλόςμε τον «Μάρτυρα εγκλήματος». Ο Πολωνός Ρόμαν Πολάνσκι στο «Frantic». Ο Αγγλος Ρίντλεϊ Σκοτ στο «Blade Runner». Αλλά και ο Αντριου Ντέιβις με τον «Φυγά». Θυμίζω ακόμα το «Ενοχο μυστικό» με παρτενέρ τη. Τα «Παιχνίδια ολέθρου» αλλά και το «Air Force One» σε ρόλο πλανητάρχη των ΗΠΑ.Τελευταία του φεστιβαλική εμφάνιση στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών, τον Μάιο, όταν με αφορμή τον πέμπτο «Indiana Jones», λαμβάνει Χρυσό Φοίνικα τιμητικό. Την ίδια φεστιβαλική αναγνώριση στο παρελθόν, ο Τομ Κρουζ και ο Μάικλ Ντάγκλας. Εκεί, λοιπόν, στο Φεστιβάλ των Καννών συνέβη και ένα από τα ελάχιστα πιπεράτα περιστατικά που άνοιξαν για λίγο την κλειστή και καλά προστατευμένη ζωή του Χάρισον Φορντ. Ολα ξεκίνησαν όταν μια δημοσιογράφος τον ρώτησε τι κάνει και διατηρεί ένα τόσο ωραίο σώμα στα ογδόντα και κάτι ψιλά χρονάκια.«Kαλησπέρα. Πιστεύω ότι είστε ακόμη πολύ σέξι», είπε χαρακτηριστικά, με τον ηθοποιό να έρχεται σε αμηχανία με την απρόσμενη δήλωσή της.Τότε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν στην αίθουσα ξέσπασαν σε γέλια, αλλά η συνάδελφος συνέχισε απτόητη: «Kαι μείναμε άναυδοι όταν σας είδαμε να βγάζετε την μπλούζα σας στη δεύτερη σκηνή. Το έχετε ακόμα! Πώς το καταφέρνετε; Τι κάνετε και είστε fit; Μπορείτε να ιππεύσετε ένα άλογο;».Εκείνος έμεινε για λίγο άφωνος. Αλλά μετά από μια κρίσιμη σιωπή, αντέδρασε ως εξής: «Ακούστε να σας πω. Φυσικά και μπορώ να ιππεύσω ένα άλογο. Αν με αφήσουν. Οσο για τα υπόλοιπα, είμαι ευλογημένος με αυτό το σώμα. Σας ευχαριστώ που το προσέξατε». Η συνέχεια προσγείωσε το σύμπαν. Οταν είπε «πρέπει να καθίσω και να ξεκουραστώ λίγο. Αγαπώ τη δουλειά και αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα και αγαπώ ό,τι έφερε στη ζωή μου».Και φυσικά επανέλαβε αρκετές φορές πόσο πολύ αγαπάει τη δουλειά του. «Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος με την ηλικία. Μου αρέσει να είμαι μεγαλύτερος. Ηταν υπέροχο να είμαι νέος, αλλά θα μπορούσα να έχω πεθάνει κι εγώ εξακολουθώ να εργάζομαι, οπότε καταλαβαίνεις».Τι τριάντα, τι πενήντα, τι ογδόντα. Οπως θα παρατηρήσουν οι θεατές του τελευταίου «Indiana», ο Χάρισον σε μεγάλη φόρμα. Μακάρι όλοι οι ογδοντάρηδες να έπιαναν τις δικές του επιδόσεις.Δεκαπέντε χρόνια μεσολάβησαν μεταξύ των δύο τελευταίων ταινιών του Ιντιάνα Τζόουνς. Εννοώ από τον «Βασιλιά του κρυστάλλινου κρανίου» με παρτενέρ την Κέιτ Μπλάνσετ και τον «Δίσκο του πεπρωμένου» με παρτενέρ την Αγγλίδα Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ.«Λοιπόν, δεν ήταν σαν να καθόμασταν για δέκα χρόνια περιμένοντας να βρούμε μια ιδέα. Οταν τελειώσαμε την τελευταία ταινία, δεν νομίζω ότι κανείς σκέφτηκε να πάει και να κάνει άλλη ταινία για κάποιο διάστημα. Και μετά υπήρξαν μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες που μας ήρθαν. Αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα δεν προχώρησαν. Και μετά βρήκαμε μια ιδέα, ένα σενάριο και μια δυνατή ιστορία που θέλαμε να την πούμε», πρόσθεσε ο ηθοποιός.«Φτάνουμε στο τέλος της εποχής του Ιντιάνα Τζόουνς και ήθελα να δω ένα συμπέρασμα της ιστορίας του που να ταιριάζει με την πραγματικότητα της ηλικίας του και τι επίδραση έχει αυτό στο πρόσωπο που γνωρίσαμε εδώ και τόσα χρόνια».Περιγράφοντας την τελευταία του μέρα στο πλατό είπε: «Ενιωσα μια αίσθηση γαλήνης, μια αίσθηση ικανοποίησης, ότι αυτή η συγκεκριμένη δουλειά που είχαμε κάνει μαζί ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ κι εγώ και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο που με ικανοποιούσε πραγματικά. Ελπίζω οι άλλοι να το βρουν τόσο ικανοποιητικό όσο εγώ».Ως υστερόγραφο σ’ αυτό το success story του Χάρισον Φορν, αρκεί να μεταφέρω τα λόγια του Κε Χούι Κουάν, ο οποίος υποδύθηκε τον ρόλο του πιτσιρίκου (Short Round) στο δεύτερο επεισόδιο του «Indiana Jones» με υπότιτλο «Ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» παραγωγής 1984.«Ο Χάρισον Φορντ είναι τόσο ταπεινός και τόσο ευγενικός. Και ο λόγος που μου αρέσει τόσο πολύ η υποκριτική είναι εξαιτίας του. Εξαιτίας αυτής της εμπειρίας που είχαμε μαζί».