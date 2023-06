Κλείσιμο

Η πρόσφατη ασθένεια τηςέχει κάνει τους φαν της να αναρωτιούνταιΣύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Μαντόνα πιεζόταν για να συμβαδίσει με τους πολύ νεότερους χορευτές.«Είναι εκείνη που πιέζει συνεχώς τον εαυτό της, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, ενώ είναι τόσο καλή όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύει, πολλοί από αυτούς είναι ένα κλάσμα της ηλικίας της και χωρίς το ιστορικό των τραυματισμών της», δήλωσε ένας από τους φίλους της 64χρονης σταρ στο Page Six.«Φυσικά, υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα μεγαλύτερα από εκείνη που εξακολουθούν να βρίσκονται στο δρόμο, αλλά δεν χορεύουν και δεν ερμηνεύουν όπως εκείνη».Το Page Six είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Μαντόνα έκανε 12ωρες πρόβες στο Nassau Coliseum στο Uniondale της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της περιοδείας «Celebration Tour».Αλλά τώρα η περιοδεία έχει αναβληθεί, αφού η τραγουδίστρια εισήχθη το Σαββατοκύριακο στην εντατική, καθώς έπασχε από βακτηριακή λοίμωξη.«Αλλά ενώ αυτού του είδους η ασθένεια θα μπορούσε να επηρεάσει οποιονδήποτε οποιασδήποτε ηλικίας - και σίγουρα δεν το προκάλεσε η ίδια - είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι είναι τόσο ανθρώπινη και τόσο εύθραυστη όσο και οι υπόλοιποι από εμάς», δήλωσε ο φίλος.Οι πηγές ισχυρίστηκαν ότι μέρος της ανησυχίας είναι ότι η Μαντόνα «ήταν πάντα τελειομανής».Πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας λένε ότι επέμενε σε όλο και μεγαλύτερες πρόβες, ακόμη και ενάντια στην κρίση των πιο κοντινών της ανθρώπων.«Ξέρει πόσο πολύ οι θαυμαστές της περίμεναν με ανυπομονησία αυτή την περιοδεία -είναι sold out σε όλο τον κόσμο- και ήθελε να τους δώσει τον καλύτερό της εαυτό», δήλωσε ο φίλος της ποπ σταρ.«Βλέποντας πόσο καλά είχαν πουληθεί τα εισιτήρια την είχε παρακινήσει πραγματικά, γιατί αυτό έδειχνε πόσο πολύ ο κόσμος ήθελε να τη δει. Πραγματικά έδειξε το δρόμο για συναυλίες που ήταν τόσο αισθητικά διασκεδαστικές όσο και μουσικά και δεν θέλει να απογοητεύσει τους θαυμαστές της. Αλλά ίσως πρέπει να μάθει ότι ενώ έχει απίστευτη αντοχή, απαιτεί πάρα πολλά από τον εαυτό της», πρόσθεσε στη συνέχεια.