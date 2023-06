Survivor All Star: Αποχώρησε ο Ηλίας, μεγάλο... μαγείρεμα από τον Μπάρτζη - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ctnmdhcjrg6p)

«Βλέπω λίγο αλλαγή συμπεριφοράς από την Σταυρούλα. Χθες σε όλο τον αγώνα δεν μου μίλαγε και μόλις τελείωσε ο αγώνας με είχε από κοντά» τόνισε ο Σάκης Κατσούλης στη σύντροφο του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη η οποία αποκρίθηκε πως «το ίδιο μου είπε χθες και η Στέλλα. Το πιστεύεις; Ότι δεν της μίλαγε ποτέ και ότι με το που πήρε την ατομική ασυλία, πηγαίνει και την αγκαλιάζει και της μιλάει. Σίγουρα η τελευταία αλλαγή συμπεριφοράς της Σταυρούλας, πριν και μετά από τον χθεσινό αγώνα, μόλις κατάλαβε ότι μπορεί και να είμαι εγώ ο MVP μιας και έκανα 11 νίκες, είναι για το ενδεχόμενο του καινούργιου κανόνα που λέει ότι αν κάποιος βγει MVP μπορεί να δώσει κάποιον στον τάκο. Οπότε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Η Σταυρούλα που με πλησιάζει με σκοπό να κερδίσει την εύνοια μου και να μην την δώσω στη διαδικασία της ψήφισης και στη διαδικασία του τάκου» σημείωσε χαρακτηριστικά ο παίκτης της κόκκινης ομάδας και νικητής προηγούμενου κύκλου του Survivor.Από την πλευρά της Σταυρούλα Χρυσαείδη αναρωτήθηκε για τον Μάριο Πρίαμο και τον λόγο που δεν τη ψήφισε.«Μπορεί να περιμένουν να δουν από την ασυλία. Εσύ επειδή έχεις πάρα πολλές πιθανότητες από την αγωνιστικότητά σου και έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσεις την ασυλία, επειδή δεν είσαι αουτσάιντερ, μπορεί εσύ αν είχες ψηφιστεί να είχες τη δύναμη να βγάλεις την ασυλία και να δώσεις κάποιον. Οπότε ίσως να περιμένουν να δουν και σήμερα», είπε αρχικά ο Ηλίας Μπόγδανος.«Άρα αυτό κρύβει και φόβο και στρατηγική, αυτοί κάνουν στρατηγική και όχι εμείς», απάντησε η Σταυρούλα.«Ο Μάριος γιατί δεν με ψήφισε; Δεν τον ενόχλησε που τώρα διάλεξα τον Σάκη και δεν πήρα τον Ηλία; Μήπως θα το θυμηθεί σήμερα; Στη δεύτερη ασυλία;» διερωτήθηκε η παίκτρια.Λίγο πριν την έναρξη του 2ου αγώνα της ατομικής ασυλίας, ο Νίκος Μπάρτζης έκανε ξεκάθαρο πως μπορεί να δώσει κάποια από τα run του, ξεκαθαρίζοντας πως μπορεί να μην τον συμφέρει να κυνηγήσει την ατομική ασυλία, αλλά να την αφήσει για κάποιον άλλο.«Αυτό το colpo grosso δεν το είχα φανταστεί να πω την αλήθεια», παραδέχτηκε ο Γιώργος Λιανός. «Πολύ έξυπνη στρατηγική. Δεν περιμένω κάτι λιγότερο», σχολίασε η Σταυρούλα.Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Νίκος Μπάρτζης προσέγγισε τον Σάκη και τη Μαριαλένα στον πάγκο τους. Εκεί στήθηκε το παιχνίδι ανάμεσά τους για την αποχώρηση της Σταυρούλας Χρυσαειδή.Μάλιστα ο Μπάρτζης έδωσε τα χέρια με τον Σάκη για να δώσει run στη Μαριαλένα προκειμένου να πάρει την ασυλία, ή να μην ψηφιστεί για αποχώρηση και κράτησε τη συμφωνία του... στήνοντας τον αγώνα με την Μαριαλένα.Η πρώτη παίκτρια που έχασε τις ζωές της ήταν η Σταυρούλα με τον Σάκη να την στέλνει στον πάγκο.Ο δεύτερος παίκτης που βγήκε νοκ άουτ από τον Σάκη ήταν ο Νίκος.Ο Μάριος πέταξε εκτός τη Στέλλα.Ο Σάκης έστειλε στον πάγκο και τη σύντροφό του δείχνοντας ότι πάει για τον τίτλο του MVP, όποτε και θα μπορεί να την προστατεύσει στο συμβούλιο.Ο Ηλίας νίκησε τον Μάριο και έφτασε με δύο ζωές στον τελικό με τον Σάκη.Ο Σάκης μπορεί να μπήκε στον τελικό με τρεις ζωές, όμως έχασε τη μία από τον Ηλία, με τους δύο παίκτες να μένουν με δύο ζωές.Ωστόσο ο νικητής του προηγούμενου κύκλου του Survivor με δύο σερί νίκες έβγαλε νοκ άουτ τον τραγουδιστή και πήρε τον τίτλο του MVP που δεν ήταν άλλος από το να μπορεί να υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση από το Survivor All Star.Μετά τη νίκη του Σάκη ο Νίκος τον πλησίασε για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες της ψηφοφορίας.Στο συμβούλιο του νησιού οι παίκτες της μπλε και της κόκκινης ομάδας κλήθηκαν να βγάλουν στον τάκο ακόμα ένα μέλος τους με τον Σάκη Κατσούλη να εξαιρείται της διαδικασίας, αλλα τη συζήτηση να επικεντρώνεται στη συμφωνία με τον Μπάρτζη.Τα δύο ονόματα που βγήκαν από την κάλπη ήταν της Μαριαλένας και της Σταυρούλας, με την τελευταία να παίρνει 5 ψήφους έναντι δύο που πήρε η σύντροφός του Σάκη και να γίνεται η δεύτερη το τάκου μετά τον Νίκο Μπάρτζη.Αμέσως μετά ο MVP παίκτης είχε την δυνατότητα να υποδείξει ακόμη ένα πρόσωπο ώστε να συμπληρωθεί η τριάδα των υποψηφίων προς αποχώρηση. Ο Σάκης Κατσούλης έδειξε, τότε, τον Ηλία Μπόγδανο.Στηριζόμενος στην μεγάλη 24ωρη ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με σκοπό να επισπεύσει τη διαδικασία, ο Γιώργος Λιανός προχώρησε στην ανακοίνωση του ονόματος για τον παίκτη που θα έπρεπε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. «Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Ηλίας Μπόγδανος» σημείωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Survivor All Star με τη Σταυρούλα να ξεσπάει σε κλάματα που χάνει το μοναδικό της στήριγμα.«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα. Κατάφερα να φτάσω μέχρι τους εφτά και κράτησα κάποιες αξίες που εγώ θεωρώ σημαντικές. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλα τα παιδιά, που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο εκεί έξω που με έχει δει, με έχει αγαπήσει και με έχει στηρίξει κάποιες φορές. Θέλω να πω ότι είμαι ευτυχισμένος που γυρνάω νωρίτερα στην οικογένεια μου».«Από τη στιγμή που δεν θα έφτανα μέχρι το τέλος, καλύτερα να φύγω μια ώρα νωρίτερα για να πάω στους ανθρώπους μου γιατί τελευταία ένιωθα μια πίεση στο στήθος και σκεφτόμουν κάποια λόγια που μου είχαν πει κάποιοι δικοί μου άνθρωποι έξω. Ότι πρέπει να φτάνουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα μέχρι εκεί πέρα που νιώθουμε χαρούμενοι. Πλέον όμως εδώ στο παιχνίδι ένιωθα μια πίεση, ένα περίεργο συναίσθημα που δεν το συνηθίζω έξω στη ζωή μου» παραδέχθηκε ο Ηλίας Μπόγδανος με την καλή του φίλη και πρώην συμπαίκτρια στο Survivor All Star, Σταυρούλα Χρυσαειδή που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.