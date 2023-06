Κλείσιμο

To Mad VMA 2023 επέστρεψαν σήμερα Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023, στο Γήπεδο Tae Kwon Do, για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την έναρξη του θεσμού.Στη σκηνή, ανάμεσα σε άλλους καλλιτέχνες που έδωσαν το παρών για να τραγουδήσουν στη διοργάνωση, βρέθηκε και η Καλομοίρα. Η τραγουδίστρια κατέφτασε στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους, ντυμένοι όλοι στα λευκά.Ανεβαίνοντας στη σκηνή μάλιστα, ερμήνευσε τη μεγάλη επιτυχία της φετινής Eurovision. Συγκεκριμένα, τραγούδησε το «Cha Cha Cha» του Φινλανδού ράπερ, Käärijä.Νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «ΜΕGA Καλημέρα»: «Είναι η πρώτη φορά που θα με δουν τα παιδιά μου στη σκηνή των MAD VMA. Ο Γιώργος είναι μαζί μου στις πρόβες. Με στηρίζει και εγώ τον υποστηρίζω».NDPPHOTO