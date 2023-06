Αλέξης Παππάς για Survivor: «Δεν θα ήθελα να ακούσω σε καμία περίπτωση ότι τα παιδιά δεν πληρώθηκαν»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ctfmj4rmi3hd)

Κλείσιμο

μίλησε στην εκπομπή «Open Weekend» για το τηλεοπτικό του μέλλον και για το θέμα των πληρωμών στοΑρχικά, σε σχέση με το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποιαο Αλέξης Παππάς απάντησε: «Αυτό που ακούγεται είναι το "I'm a celebrity get me out of here". Δεν θα συμμετέχω ως παίκτης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι, τον πρώτο λόγο έχει η παραγωγή και το κανάλι. Τα γυρίσματα έχω ακούσει ότι θα είναι στον Άγιο Δομίνικο. Βλέποντας το αντίστοιχο του εξωτερικού, είναι αρκετά σκληρό, έχει εικόνες σκληρές. Τρώνε διάφορα έντομα, ζώα κτλ. Δεν είναι κάτι που το χωνεύεις εύκολα ως τηλεθεατής. Ακόμα είναι πολύ πρώιμο το στάδιο (της παραγωγής)».Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Στην τηλεόραση δεν υπάρχουν δεδομένα πράγματα, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι».«Εμείς δεν είχαμε ποτέ θέμα με τις πληρωμές στο Survivor και μου κάνει εντύπωση. Κι εγώ το ακούω! Δεν έχω, βέβαια, μιλήσει με κάποιον που να μου είπε ότι "Έχω πρόβλημα". Μπορεί να ήταν αυτή η συμφωνία των παιδιών, αλλά δεν θα ήθελα να ακούσω σε καμία περίπτωση ότι τα παιδιά δυστυχώς δεν πληρώθηκαν ή καθυστέρησαν», δήλωσε ο ηθοποιός σχετικά με το θέμα των πληρωμών για το Survivor.Ο Αλέξης Παππάς έπειτα συμπλήρωσε: «Όλο αυτό έχει μεγάλη ταλαιπωρία. Το να πάει κάποιος εκεί, πέρα του ότι αφήνει τη ζωή του πίσω, περνάει και δύσκολα. Οπότε, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».Τέλος, ανέφερε ότι για εκείνον είναι το πιο αναμενόμενο να βρεθεί ο Σάκης Κατσούλης στον τελικό, αλλά ότι δεν θα του έκανε και καμία εντύπωση να κέρδιζε η Μαριαλένα ή κάποια άλλη κοπέλα.