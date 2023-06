Τι συνέβη στη ραπ; - Από τον Τούπακ στο σήμερα

Μασίν Γκαν Κέλι - Φωτογραφία Shutterstock

Η σημερινή ραπ έχει μετατραπεί σε ένα βασίλειο του υλισμού. Οι στίχοι της υπηρετούν ένα άλλο μοντέλο, αυτό της κουλτούρας των ανεξέλεγκτων πάρτι, της «μαγκιάς» των ναρκωτικών και των όπλων και του μισογυνισμού.Μπορεί το κυνήγι της επιτυχίας και του πλούτου να αποτελούσε ανέκαθεν βασική επιδίωξη των ράπερς, αλλά στη σύγχρονη εκδοχή της, η επιδίωξη αυτή τείνει να γίνει εμμονή.Πολλά τραπ τραγούδια εξυμνούν την απόκτηση πλούτου και τα παρελκόμενα μιας επιτυχίας που ορίζεται από την καταναλωτική μανία, την κατοχή όπλων και ναρκωτικών.To «» του Τούπακ που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του, το 1998, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της χιπ χοπ και ραπ σκηνής. Προβάλλει τον ρατσισμό, τη φτώχεια και την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή. Οι στίχοι εμβαθύνουν στους αγώνες των Αφροαμερικανών και απευθύνουν έκκληση για ενότητα και ισότητα.14 χρόνια μετά, ένας άλλος μαύρος καλλιτέχνης της ραπ έρχεται να τραγουδήσει το αμφιλεγόμενο «Drugs You Should Try It» (Ναρκωτικά, θα έπρεπε να τα δοκιμάσεις). Σε αυτό το κομμάτι, ο, μιλά για τη συναισθηματική διαφυγή που μπορούν να προσφέρουν τα ναρκωτικά, την ίδια ώρα που σε άλλα τραγούδια του εξυμνεί την οπλοχρησία, τη βία και τη γοητεία του έκνομου και του επικίνδυνου τρόπου ζωής.Μια άλλη ανησυχητική τάση που διαιωνίζεται μέσω της σύγχρονης ραπ, είναι η διάχυτη παρουσία βίας και μισογυνισμού στους στίχους των τραγουδιών. Ενώ η μουσική βιομηχανία προσπαθεί να πατάξει το προκλητικό περιεχόμενο, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν φτάσει σε ανησυχητικά άκρα, εξυμνώντας εγκληματικές δραστηριότητες, προωθώντας την κουλτούρα των συμμοριών και εξευτελίζοντας συχνά, τις γυναίκες.Στα χρόνια του Biggie (Notorious B.I.G) και του Nas, οι ράπερς υιοθέτησαν μια πιο αντισυμβατική για τα δεδομένα της εποχής εικόνα.Η εμφάνισή τους δεν είχε μεγάλη απόκλιση από τους νέους που μαζεύονταν στις πλατείες για να παίξουν μπάσκετ. Το στιλ των πρώτων ράπερς αντανακλούσε σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο της ανατροφής τους. Τα φαρδιά ρούχα, τα durags (χαρακτηριστικό μαντήλι για τα μαλλιά, γνωστό ως «αξεσουάρ των μαύρων»), οι αλυσίδες και τα τατουάζ ήταν συνήθεις επιλογές. Συχνά επέλεγαν δε, και φανέλες διάσημων αθλητών της εποχής.Αν και η μόδα έκανε τον κύκλο της και το συγκεκριμένο στιλ επανήλθε, η νέα ραπ κουλτούρα επιτάσσει ένα διαφορετικό «dress code».Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή προς την υψηλή ραπτική, τα ακριβά κοσμήματα και τα πολυτελή κοστούμια. Οι ράπερς σήμερα «αγκαλιάζουν» κομμάτια επώνυμων σχεδιαστών, είτε από επιλογή, είτε για διαφημιστικούς σκοπούς.Η εμφάνιση του Drake , ενός από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της σύγχρονης ραπ, δεν θυμίζει σε τίποτα τον Biggie με την παρέα του στους δρόμους της Νέας Υόρκης 20 χρόνια πριν.Θα μπορούσε, ωστόσο, η εικόνα του 36χρονου σήμερα τραγουδιστή, να θεωρηθεί εξέλιξη του στιλ των προηγούμενων ράπερς. Απλώς οι χρυσές αλυσίδες αντικαταστάθηκαν από διαμαντένια κοσμήματα, αξίας μέχρι και πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.Σε ένα γενικότερο πλαίσιο αμφισβήτησης, μία μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για τις εκκεντρικές και παράλληλα ακριβοπληρωμένες εμφανίσεις τραγουδιστών, που αυτοπροσδιορίζονται ως εκπρόσωποι της ραπ μουσικής. Μασίν Γκαν Κέλι είναι ένας από αυτούς. Ο ίδιος δηλώνει ράπερ, αν και πολλά από τα τραγούδια του προσεγγίζουν την ποπ και την πανκ μουσική, κάτι που δεν έχει μείνει ασχολίαστο από τους φίλους της ραπ.Οι αμφιβολίες για τον MGK, δεν περιορίζονται μόνο στο πού ο ίδιος κατατάσσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα, αλλά και στις εκκεντρικές εμφανίσεις που κατά καιρούς κάνει.Συχνά στο πλευρό της Μέγκαν Φοξ, η σχέση του με την οποία απασχολεί συνεχώς τα μέσα ενημέρωσης, ο Μασίν Γκαν Κέλι προσπαθεί να «κλέψει» τη δόξα από όλους και να συζητηθεί περισσότερο για τα ρούχα που φορά, παρά για τη μουσική του.Έχει εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί με κοστούμι από καρφιά, σκουλαρίκια - σύριγγες, υφάσματα φτιαγμένα από διαμάντια και πανάκριβα κοσμήματα. Την ίδια προσοχή επιδιώκει και από τη σκηνή, αφού οι φωτογράφοι καραδοκούν στα live του, για να καταγράψουν κάποιο από τα ευτράπελα που ο ίδιος συχνά υποκινεί . Δεν πάει άλλωστε πολύς καιρός, από τον Αύγουστο του 2022, όταν ο MGK έσπασε στο κεφάλι του ένα ποτήρι με κρασί και κατέγραψε τον εαυτό του να χαμογελά στην κάμερα, ενώ έσταζε αίμα από το πρόσωπό του.Οι φαν της κλασικής ραπ των 80s και 90s, βλέπουν ορισμένους εκπροσώπους της σήμερα ως μια κακή εξέλιξη. Καλλιτέχνες όπως ο Κάνιε Γουέστ, που έχει εκφραστεί υπέρ του αντισημιτισμού, αλλά και ο Τάιγκα που έχει κατηγορηθεί για υποτίμηση των γυναικών στους στίχους του, αποτελούν σίγουρα απειλή, κυρίως για τις νεαρές ηλικίες -αντικείμενο με το οποίο έχουν ασχοληθεί αρκετές μελέτες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που ο Γουέστ έχει αποκλειστεί από το Twitter και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, για το περιεχόμενο των αναρτήσεών του.Άλλοι πάλι, μένουν πιστοί στη μουσική καλλιτεχνών, όπως αυτή του Αμερικανού Ρακίμ, ενός από τους πιο επιδραστικούς MCs στην ιστορία του χιπ-χοπ και ραπ, που μιλά για την προσωπική εξέλιξη, την αυτογνωσία και τις προκλήσεις της ζωής -έννοιες αρκετά μακριά από το επικίνδυνο «αδερφάκι» της αυθεντικής ραπ, που λέγεται τραπ.