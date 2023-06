«Mona Supper Club»: Λέσχη γαστρονομίας για ευζωϊστές

Κλείσιμο

Μπορεί το φαγητό να είναι καταρχήν ανάγκη -και μάλιστα βιολογική-, και δευτερευόντως απόλαυση, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει πως είναι και μια πρώτης τάξεως αφορμή γιαΤα supper clubs με συνδαιτυμόνες φιλοπερίεργους millennials και αεικίνητους zennials, άγνωστους προηγουμένως μεταξύ τους, που κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι και αναζητούν εκτός από τηείναι μια παγιωμένη πια διεθνής τάση.Με αυτήν αποφάσισαν να μπολιάσουν το αθηναϊκό ευ ζην οι δημιουργοί του, δηλαδή των ξενοδοχείωνπου λειτουργούν στην περιοχή τουαντίστοιχα, επανακαθορίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία αλλά και εμπλουτίζοντας την γκάμα των εμπειριών που μπορεί να απολαύσει κανείς στην πόλη.Ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη, 7 Ιουνίου, στοξεκίνησε τις εργασίες της η πιο ενδιαφέρουσα – και όπως έδειξε η εμπειρία η πλέον κοσμοπλημμυρισμένη και ινσταγκραμική- αθηναϊκή γαστρονομική λέσχη με προσκελημένο τον, επικεφαλής του φημισμένου εστιατορίου Nole στην Πεσκάρα της Ιταλίας και του μπαρ Gambero Rosso., στην ήδη sold out γαστρονομική σύναξη, τη σκυτάλη θα πάρει ηγια να σερβίρει το δικό της υβρίδιο γαλλο-ταϊλανδέζικης κουζίνας, ενώ την τελευταία Τετάρτη του Ιουνίου την κουζίνα του pop up εστιατορίου θα αναλάβει οΟ δημιουργός του διάσημου εστιατορίου «ΟCD» του Τελ Αβίβ θεωρείται ο καλύτερος πρέσβης της νέας κουζίνας της Μέσης Ανατολής.Οι βραδιές που το «House of Shila» συνδιοργανώνει με τους περιπλανώμενους δημιουργούς της λέσχης δείπνου «Paradiso» κορυφώνονται και ολοκληρώνονται στο rooftop του ξενοδοχείου «Mona» -με την προνομιακή θέα στον Παρθενώνα και τον αστικό ιστό της πόλης- με μουσική, socializing και