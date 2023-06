----------------

Τη συνεργασία του με την εταιρεία « Barking Well » τουανακοίνωσε το κανάλι τουτο μεσημέρι της Τρίτης, 6 Ιουνίου.Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η διοίκηση του OPEN, στο πλαίσιο επανασχεδιασμού του σταθμού, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρία παραγωγής Barking Well. Η Barking Well αναλαμβάνει υλοποίηση ψυχαγωγικού προγράμματος του σταθμού».