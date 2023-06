Αυτά είναι τα 5 κορυφαία e-shops μόδας στον κόσμο - Τα αξιολογούμε ένα προς ένα

Αν ανήκετε στην ελίτ των ενημερωμένων, σχετικά με το lifestyle, καταναλωτών και δεν ψωνίζετε online, μάλλον δεν ψωνίζετε. Χάρη στη λυτρωτική ανάπτυξη του ψηφιακού κόσμου την τελευταία δεκαετία, το να αποκτήσετε τα Air Jordan 1, τα loungewear του Zegna, τις Bambidou του Jacquemus, τα tech αξεσουάρ του, τα logo κασκόλ του Acne, τα καινούρια shearling olive, τα vintage πορσελάνινα σερβίτσια του Gucci, έχει γίνει πολύ πιο εύκολο. Πέρασαν οι εποχές που έπρεπε να βρίσκεστε -μάλλον ταυτόχρονα;- στις μητροπόλεις της Μόδας για να κάνετε τις αντίστοιχες αγορές (ή να δωροδοκήσετε ένα μέλος της οικογένειας στο εξωτερικό για κυνήγι μαγισσών).Οι διαδικτυακές αγορές πολυτελείας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία δύο χρόνια. Η Forrester Analytics προβλέπει ότι έως το τέλος του 2023, το 60% τηςθα προέρχεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και η Bain & Co. προβλέπει ότι το 30% όλων των πωλήσεων πολυτελείας θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά έως το 2025. Και ω, τι έκπληξη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020, οιθα αντιπροσωπεύουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια παγκόσμιους καταναλωτές – και όλοι γνωρίζουμε την προτίμησή τους όσον αφορά την ψηφιακή ή προσωπική εμπειρία. Έτσι, ακόμα κι αν μια πώληση θα πραγματοποιείται σε φυσικό κατάστημα, θα έχει επηρεαστεί από ένα ή περισσότερα διαδικτυακά σημεία πώλησης εξαιτίας παραγόντων όπως η υψηλή ποιότητας παρουσίαση των προϊόντων, το σύγχρονο περιεχόμενο που επισημάνει τάσεις και βασικά χαρακτηριστικά με σύντομο, σοβαρό και διεισδυτικό στυλ, τα virals, και οι capsule σειρές, αποτέλεσμα ψηφιακών συνεργιών μεταξύ των megabrands.Οι κορυφαίοι διαδικτυακοί προορισμοί που αφορούν τη Mόδα, και το Lifestyle επιλέχθηκαν εδώ με κριτήρια την εξατομίκευση που οφείλει πλέον να είναι μέρος της παροχής υπηρεσιών και ευτυχώς δεν περιλαμβάνει πλέον ασυνάρτητες συστάσεις από βαριεστημένους πωλητές αλλά live sessions από επαγγελματίες στυλίστες και αλγόριθμους που σορτάρουν και αποθηκεύουν προτιμήσεις. Την απρόσκοπτη εμπειρία του χρήστη που εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ αισθητικής και άνετης πλοήγησης όσο και την διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς. Και τέλος, την ασφάλεια των συναλλαγών όσο και την αδιαπραγμάτευτη συνθήκη των γνήσιων προϊόντων.Μακράν, ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά πολυκαταστήματα πολυτελείας | Απαράμιλλη παρουσίαση προϊόντων με ρεαλιστική απόδοση | Γνωστό για την τροφοδότηση ανερχόμενων εμπορικών σημάτων στην παγκόσμια αγορά | 24/7 εξυπηρέτηση πελατών | Δωρεάν επιστροφές | Οι παραγγελίες παραδίδονται σε 2-4 εργάσιμες ημέρες |Φόροι και χρεώσεις περιλαμβάνονται στο check out με βάση το σημείο παράδοσης | Standard fee παράδοσης 5 ευρώ | Ολες οι επιλογές συσκευασίας signature, (μαύρο κουτί, μαυρόασπρη κορδέλα) είναι δωρεάν και ανακυκλώσιμες | Eφαρμογή Net-a-Porter | Πρόγραμμα μεταπώλησης προϊόντων | DHL, UPSΣχετικά αδύναμο Home Section, Care & Repair Service στο Λονδίνο.Περιεχόμενο -«The Journal»- που εκμηδενίζει ακόμα και τα πλέον ιστορικά διεθνή αντρικά περιοδικά | Τα πιο stylish videos του διαδικτύου | 600 κορυφαίοι σχεδιαστές | Curated Grooming section | Οι παραγγελίες παραδίδονται σε 3-6 εργάσιμες ημέρες | 24/7 εξυπηρέτηση πελατών | Δωρεάν επιστροφές | Φόροι και χρεώσεις περιλαμβάνονται στο check out με βάση το σημείο παράδοσης | Standard fee παράδοσης 5 ευρώ | Δυνατότητα επιλογής signature συσκευασίας, (λευκό κουτί, μαύρο λογότυπο) ή της standard | Eφαρμογή Mr Porter | DHL, UPS.: Exclusive Boutique λογική |900 νέες αφίξεις κάθε εβδομάδα | Fashion editorial αισθητική στο section Woman | To πιο ενημερωμένο styling στις λήψεις με τα φορεμένα | Curated «Life» section | Αποκλειστικές συνεργασίες με σχεδιαστές για δημιουργία προϊόντων μόνο για τον ιστότοπο | Φόροι και δασμοί συμπεριλαμβάνοται στην τιμή και υπολογίζονται στο check out | Socket Layer (SSL) για ασφαλείς συναλλαγές | Χρόνος παράδοσης μεταξύ 2-4 εργάσιμων ημερών | Περίοδος επιστροφής 30 ημερών | Δωρεάν επιστροφές | Signature packaging-κίτρινο κουτί-μαύρο λογότυπο χωρίς επιπλέον χρέωση | Διαθέσιμες εφαρμογές iTunes και Google Play.Αδύναμο αντρικό section | Fee αποστολής 13-19 ευρώ.Το μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο του ιστότοπου – βιτρίνα αμέτρητων διαφορετικών μπουτίκ σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζει επάρκεια των πιο δυσεύρετων προϊόντων (εάν αγοράζετε ένα αντικείμενο από το FarFetch και ζείτε στην Αθήνα, το αντικείμενο που αγοράζετε μπορεί στην πραγματικότητα να προέρχεται από κατάστημα της Ιταλία ή τη Νότιας Κορέας) | Αστραπιαία πλοήγηση | Oλοκληρωμένο τμήμα ανδρικών | Δωρεάν επιστροφές | Φόροι και δασμοί και fee παράδοσης συμπεριλαμβάνοται στην τιμή και υπολογίζονται στο check out | Εφαρμογή Farfetch | UPS, DHL και FedEx | Pre-Loved προιόντα για βιώσιμες αγορές.Χρόνος παράδοσης 3-7 εργάσιμων ημερών που είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τους περισσότερους άλλους ιστότοπους | Περίοδος επιστροφής 14 ημερών που είναι ελαφρώς μικρότερος από άλλους ιστότοπους.Ο διαδικτυακός παράδεισος του Fashion crowd, προσφέρει trunkshows που επιτρέπουν να προπαραγγείλετε τις κορυφαίες συλλογές της επόμενης σεζόν κατευθείαν από την πασαρέλα | Εμπνευσμένο περιεχόμενο | Υπηρεσίες concierge: Διαβούλευση με έναν ειδικό δώρων του οποίου η πείρα συνδυάζεται με τις επιθυμίες του αγοραστή, ιδιωτικά διαδικτυακά ραντεβού για την παροχή μιας αποκλειστικής προσωπικής αλληλεπίδρασης με επαγγελματίες στυλίστες | To καλύτερο after sale service του διαδικτύου, (για να διασφαλιστεί ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη) | Σύστημα επιβραβεύσεων και ανταμοιβών ως εναλλακτική επιλογή πληρωμής | Το καλύτερο διαδικτυακό section πολυτελών προϊόντων σπιτιού | Δωρεάν επιστροφές | Η signature maroon συσκευασία διατίθεται χωρίς χρέωση | Χρειάζονται έως και 5 εργάσιμες ημέρες για την παράδοση | Διαθέσιμη εφαρμογή iTunes.Fee παράδοσης 35 ευρώ | Φόροι όπως ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται στο check out, όχι όμως οι δασμοί που αφορούν προϊόντα από τις ΗΠΑ και θα πληρωθούν στην DHL.