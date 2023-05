Dead Ringers: Η εφιαλτική ιστορία των δίδυμων αδερφών που ξεπέρασε κάθε φαντασία

Στην ταινία «Dead Ringers» του 1988 ο Τζέρεμι Άιρονς υποδύεται και τους δύο ρόλους των αδερφών Μάρκους

Τα άψυχα σώματα των αδερφών Στίουαρτ, βρέθηκαν μετά από μια εβδομάδα στο κλειδωμένο διαμέρισμα τους στη Νέα Υόρκη

Oι δίδυμοι γυναικολόγοι έμοιαζαν τόσο πολύ, που ορισμένοι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τον Σίριλ από τον Στιούαρτ ή το αντίστροφο

Στο «Dead Ringers» του Amazon με πρωταγωνίστρια την Ρέιτσελ Βάις, αντιστρέφει το φύλο των πραγματικών προσώπων

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του, ο Σίριλ Μάρκους επιχείρησε να εκτελέσει περιτομή σε ένα βρέφος, χρησιμοποιώντας μόνο τη λαβή ενός χειρουργικού μαχαιριού

To πρωτοσέλιδο των New York Times ένα μήνα μετά τους θανάτους των αδερφών Στιούαρτ

Στο «Dead Ringers», η Ρέιτσελ Βάις υποδύεται δύο διαταραγμένες δίδυμες αδελφές, οι οποίες είναι γυναικολόγοι. Αλλά η πραγματική ιστορία στην οποία βασίζεται η σειρά του Amazon είναι ακόμη πιο παράξενη: ο μυστηριώδης θάνατος των δίδυμων γυναικολόγων, Σίριλ και Στιούαρτ Μάρκους, τα πτώματα των οποίων ανακαλύφθηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης στο διαμέρισμά τους στην Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο του 1975.Το «Dead Ringers» με πρωταγωνίστρια την Βάις, το οποίο αντιστρέφει το φύλο των πραγματικών προσώπων και έχει έναν από τους από τους πρωταγωνιστές να έχει φετίχ με τα γυναικεία μέλη του σώματος, διασκευάζει την ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ του 1988, που είχε επίσης τον τίτλο «Dead Ringers». Πρωταγωνιστούσε ο Τζέρεμι Άιρονς , ο οποίος, όπως και η Βάις, υποδύεται και τους δύο ρόλους των αδερφών Μάρκους, δύο δίδυμων γυναικολόγων, και η ταινία βασίστηκε σε ένα μυθιστόρημα του 1977, με τον τίτλο «Δίδυμοι», το οποίο εκδόθηκε δύο χρόνια μετά το θάνατο των αδερφών Μάρκους και παρουσίαζε την ιστορία δύο τρελών δίδυμων γιατρών, ο ένας εκ των οποίων ήταν γυναικολόγος.Όμως, παρά τη φαντασία και την εφευρετικότητα του Χόλιγουντ και των βιβλίων στην αφήγηση ιστοριών, η αληθινή περιγραφή της ζωής και του θανάτου των γιατρών Σίριλ και Στιούαρτ Μάρκους είναι ακόμα πιο παράξενη και το τι συνέβη και προκάλεσε τον θάνατό τους εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιατρικό μυστήριο.Νεκροί περίπου για μια εβδομάδα, τα άψυχα, σε αποσύνθεση σώματά τους ανακαλύφθηκαν από έναν τεχνικό που προσελκύστηκε από την οσμή που αναδυόταν από το κλειδωμένο διαμέρισμα του Σίριλ στη Νέα Υόρκη, στο οποίο έμενε μερικές φορές και ο Στιούαρτ. Μόλις μπήκαν μέσα, ακόμη και ο πιο βετεράνοι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της Νέας Υόρκης σοκαρίστηκαν από τη σκηνή που τους υποδέχτηκε. Τα πτώματα των διδύμων, το ένα με σορτσάκι, μπρούμυτα σε ένα κρεβάτι και το άλλο, γυμνό, εκτός από ένα ζευγάρι μαύρες κάλτσες, ξαπλωμένο μπρούμυτα, δίπλα του. Και γύρω τους επικρατούσε χάος και αναταραχή.Μια ακριβή πολυθρόνα ήταν λερωμένη με ανθρώπινα περιττώματα και ο χώρος ήταν γεμάτος με μισοφαγωμένα σάντουιτς, σαπισμένα κουτιά από έτοιμα γεύματα, βρόμικα ρούχα, σκουριασμένα σερβίτσια και ένα μικρό ποσό μετρητών. Αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι διάρρηξης ή οποιασδήποτε μορφής βίας. Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη από μέσα.Αρχικά, έγινε λανθασμένη αναγνώριση των πτωμάτων, επειδή τα δίδυμα έμοιαζαν πάρα πολύ. Χρειάστηκε να περάσουν πολλές ημέρες μέχρι οι αρχές να το καταλάβουν και να αναγνωρίσουν σωστά τα πτώματα των διδύμων Μάρκους. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Σίριλ έζησε λίγες ημέρες περισσότερο από τον Στιούαρτ.Ο θυρωρός της πολυκατοικίας είχε δει τον Σίριλ να φεύγει και να επιστρέφει στο διαμέρισμα. Στη συνέχεια ακολούθησε τον αδελφό του στο θάνατο.Μαζί με τα σκουπίδια που ουσιαστικά είχαν γεμίσει το διαμέρισμα, οι αρχές βρήκαν δεκάδες μπουκάλια συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο πάτωμα. Η αρχική διαπίστωση ήταν ότι ο θάνατος μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο φάρμακο ή χημική ουσία.Ήταν γνωστό ότι από τη δεκαετία του '70 τόσο ο Σίριλ όσο και ο Στιούαρτ ήταν εθισμένοι χρήστες του «Nembutal», μιας ουσίας που ήταν γνωστό ότι προκαλούσε παράνοια, αυτοκτονικές σκέψεις και αν συνδυαζόταν με αλκοόλ μπορούσε να επιβραδύνει την αναπνοή και να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Από το γραφείο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκαν δεκάδες εξετάσεις και δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα που να έχει σχέση με ναρκωτικά ή αλκοόλ στα σώματα των δύο αδελφών.Χωρίς κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει αυτοκτονία ή χρήση βίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, από το γραφείο του ιατροδικαστή μέχρι τα παιδιά του ανθρωποκτονιών, ήταν σε αδιέξοδο. Ήταν ένα πραγματικό ιατρικό μυστήριο.Οι δίδυμοι Μάρκους γεννήθηκαν στις 2 Ιουνίου 1930, μεγάλωσαν στο Μπαγιόν του Νιου Τζέρσεϊ. Ως παιδιά τους άρεσε να προσποιούνται ότι ήταν γιατροί. Μετά την Ιατρική Σχολή, και οι δύο υπηρέτησαν την ειδικότητά τους και την πρακτική τους άσκηση στο νοσοκομείο του Mt. Sinai και σύντομα έγιναν κλινικοί βοηθοί καθηγητές Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και βοηθοί επιμελητές μαιευτήρων και γυναικολόγων στο Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.Το 1967 επιμελήθηκαν το κορυφαίο βιβλίο στον τομέα τους, το «Advances in Obstetrics and Gynecology». Έκαναν έρευνες και δημοσιεύτηκαν σε πολυάριθμα περιοδικά και έγιναν γνωστοί σε όλη τη χώρα ως συνδιευθυντές της Κλινικής Υπογονιμότητας του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης και τη δεκαετία του 1960, η κοινή πρακτική τους ως ειδικοί σε θέματα υπογονιμότητας γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη.Οι ασθενείς τους ήταν συνήθως οι σύζυγοι CEO εταιρειών, διάσημοι ηθοποιοί, σύζυγοι πολιτικών και άλλες γυναίκες που είχαν πρόβλημα σύλληψης. Αλλά όταν τελικά γέννησαν, θεώρησαν τους αδερφούς Μάρκους τους «θεούς της γονιμότητας». Άλλοι τους αποκαλούσαν θαυματουργούς. Οι ευγνώμονες γονείς έδιναν ακόμη και τα ονόματα του Σίριλ και Στιούαρτ στους γιους τους. Λέγεται ότι υπήρχαν χάρης τους δύο γιατρούς εκατοντάδες μικρά παιδιά με το όνομά τους από το Μπρούκλιν μέχρι το Μπέβερλι Χιλς.Σύμφωνα με τους ασθενείς και τους συναδέλφους τους οι δίδυμοι γυναικολόγοι έμοιαζαν τόσο πολύ, που ορισμένοι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τον Σίριλ από τον Στιούαρτ ή το αντίστροφο. Καθένας τους είχε ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά κανείς δεν μπορούσε να συμφωνήσει για το ποιος είχε ποια χαρακτηριστικά. Και ακόμη και μετά θάνατον, κάποιοι που είδαν και εξέτασαν τα σώματά τους δυσκολεύονταν να τους ξεχωρίσουν. Επιπλέον, ήταν γνωστό ότι παρίσταναν ο ένας τον άλλον, ακόμη και όταν δούλευαν στο νοσοκομείο.Μια από τις νοσοκόμες τους δήλωσε μετά το θάνατό τους ότι ο Σίριλ ήταν συχνά οξύθυμος, ενώ ο Στιούαρτ ήταν πιο χαλαρός, και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που μπορούσε να τους ξεχωρίσει. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, οι δίδυμοι Marcus έπαιρναν κρυφά μεγάλη δόση ναρκωτικών, ακόμη και όταν έφερναν στον κόσμο μωρά ή εκτελούσαν άλλα καθήκοντα σε νοσοκομεία και κλινικές.Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Σίριλ βρέθηκε από τον αδελφό του και έναν τεχνικό της πολυκατοικίας αναίσθητος από υπερβολική δόση στο διαμέρισμα του. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, αλλά σύντομα επέστρεψε στην δουλειά του και την θεραπεία ασθενών, κάτι που προκάλεσε τρομακτικά περιστατικά.Στις 6 Μαρτίου 1974, 16 μήνες πριν από τον θάνατο του, ο Σίριλ Μάρκους επιχείρησε να εκτελέσει περιτομή σε ένα βρέφος, χρησιμοποιώντας μόνο τη λαβή ενός χειρουργικού μαχαιριού, χωρίς να προσθέσει την λεπίδα. Η νοσοκόμα που βρισκόταν μαζί του στην χειρουργική αίθουσα τον περιέγραψε ως άτομο που συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα, ίδρωνε έντονα και τα χέρια του έτρεμαν. Χρειάστηκε να έρθουν άλλοι γιατροί για να επιβλέψουν τη διαδικασία με ασφάλεια.Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 1975, λίγες εβδομάδες πριν τα δίδυμα βρεθούν νεκρά, ο τότε πρόεδρος του τμήματος μαιευτικής και γυναικολογίας στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, ασχολήθηκε με το πρόβλημα ναρκωτικών των διδύμων Μάρκους, διατάζοντάς τους να πάνε σε κέντρο αποτοξίνωσης ή να υποβάλουν την παραίτησή τους. Όμως δεν του απάντησαν ποτέ, ζήτησαν άδεια απουσίας και λίγο καιρό αργότερα βρέθηκαν νεκροί.Αλλά το πώς πέθαναν στην πραγματικότητα και από τι αίτια ήταν άγνωστο. Οι τίτλοι των εφημερίδων ανέφεραν ότι «Ο θάνατος των δίδυμων γιατρών παραμένει ένας γρίφος», με τον τότε επικεφαλής ιατροδικαστή να αποκαλεί την υπόθεση «μεγάλο μυστήριο. Η βία αποκλείεται. Τα φυσικά αίτια αποκλείονται. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν ναρκωτικά ή αλκοόλ ή ένας συνδυασμός και των δύο». Αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ ναρκωτικά ή αλκοόλ στον οργανισμό των δύο αδερφών.Μια αιτία έπρεπε να δοθεί, και έτσι δύο εβδομάδες μετά το θάνατο των διδύμων Μάρκους, το γραφείο του ιατροδικαστή ανακοίνωσε ότι πέθαναν από «οξεία στέρηση βαρβιτουρικών». Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές η στέρηση από βαρβιτουρικά είναι πιο επικίνδυνη από τη στέρηση της ηρωίνης και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τα συνταγογραφούμενα μπουκάλια που βρίσκονταν στον τόπο του θανάτου. Όπως δήλωσαν στον Τύπο οι ερευνητές της υπόθεσης τα αδέρφια δεν χρησιμοποιούσαν αυτά τα φάρμακα για ιατρικούς σκοπούς.Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στους New York Times ένα μήνα μετά τους θανάτους η εφημερίδα έθετε το εξής ερώτημα: «Τώρα που οι αδελφοί Μάρκους είναι νεκροί, το μεγαλύτερο θέμα είναι πώς η κοινωνία θα προστατευτεί αποτελεσματικότερα από τέτοιους ανίκανους γιατρούς».