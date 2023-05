Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, προέταξε τη σημασία της επανεκπαίδευσης, της μάθησης και της προσαρμογής στα νέα δεδομένα, σε συζήτηση με θέμα «Innovation across the board: A Prerequisite for survival & Success» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII.