Σήμερα, Κυριακή 23 Απριλίου, μια ακόμα δυνατή τετράδα πωλητών φέρνει τα αντικείμενά της στο Cash or Trash για να τα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Δείτε το τρέιλερ για την Κυριακή 23/4:



Τον Χρήστο από την Σπάρτη καλωσορίζει η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Το ιδιαίτερο σετ, που φέρνει ο Χρήστος στην εκπομπή μπορεί εύκολα να μπει και στην κατηγορία κοσμημάτων, εκτός από τη συμβολική θέση, στην οποία ανήκει. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου είναι από εκείνες που μπορεί να κερδίσουν έναν πωλητή αλλά και πολύ εύκολα μπορεί να τον αποθαρρύνουν. Η τιμή εκτίμησης μοιάζει αποκαρδιωτική αλλά ο Χρήστος ως γνήσιος στρατιωτικός δεν σκοπεύει να χάσει τη μάχη στο πεδίο των αγοραστών. Η στρατηγική μοιάζει με Σπαρτιάτικη τακτική και ο έμπειρος

μαχητής Χρήστος καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών. Ο Φοίβος Στρουγγάρης έχει δείξει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο είδος συλλεκτικών αντικειμένων και κρατά ανοιχτά τα χαρτιά του. Μέχρι ποιο βαθμό όμως σκοπεύουν οι υπόλοιποι αγοραστές να αφήσουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον του Φοίβου να μονοπωλήσει τη διαδικασία διεκδίκησης του αντικειμένου;

Ο Κυριάκος έρχεται στο Cash Or Trash με δύο ιδιαίτερα ναυτικά αντικείμενα. Τα κομπλιμέντα του Κυριάκου προς τη Δέσποινα Μοιραράκη δημιουργούν μια ιδιαίτερα ευδιάθετη ατμόσφαιρα αλλά ο Θάνος Λούδος αλλάζει τη διάθεση με ένα κύμα πληροφοριών, που αφορούν στα άκρως συλλεκτικά αντικείμενα του Κυριάκου. Η εκτίμηση καθώς και η τιμή που δίνει ο Θάνος για τα αντικείμενα του Κυριάκου δεν αγγίζουν τις προσδοκίες του πωλητή. Η άνεση, όμως, καθώς και η αυτοπεποίθηση του Κυριάκου δείχνουν να μην περιορίζονται από τα πλαίσια της εκτίμησης. Στο δωμάτιο των αγοραστών μια έκπληξη περιμένει τους Ιόλη Χιωτίνη, Ελομίδα Βισβίκη, Γιώργο Τσαγκαράκη, Δημήτρη Δεμερτζή και Γεώργιο Καράμπελλα κατά την είσοδό τους. Σαν χαμένοι ναυαγοί βρίσκουν το «λιμάνι» τους χάρη στους αναμμένους φάρους, που μοιάζουν να τους καθοδηγούν στις θέσεις μιας δυνατής δημοπρασίας. Το ενδιαφέρον είναι ορατό από όλους και ο Κυριάκος γνωρίζει τη σωστή διαδρομή για ένα δυνατό παζάρι!

Την κοσμογυρισμένη Χριστίνα από την όμορφη Θεσσαλονίκη υποδέχεται η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης. Τα έθνικ αντικείμενα, που φέρνει στο Cash Or Trash, είναι απόκτημα από ένα από τα ταξίδια της στη δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρο του πλανήτη, την Αφρική. Η ιστορία τόσο των αντικειμένων της Χριστίνας όσο και της ίδιας, συναρπάζει τη Δέσποινα Μοιραράκη. Η στιγμή της εκτίμησης αποδεικνύεται η επιτομή του Cash Or Trash. Με γνώμονα τις πληροφορίες που έχει η ίδια όσο και εκείνες που πήρε από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, η Χριστίνα δεν σκοπεύει να αφήσει τα αντικείμενά της στην τύχη αλλά αντιθέτως να αποδείξει ότι ανήκουν στην κατηγορία της υψηλότερης προσφοράς και όχι της χαμηλότερης εκτίμησης. Με τον Φοίβο Στρουγγάρη να φλερτάρει έντονα με τα αντικείμενα της Χριστίνας αλλά και τον Γεώργιο Καράμπελλα να έχει ρίξει στο τραπέζι του Cash Or Trash και στο παρελθόν αρκετά δυνατές προσφορές σε folklore αντικείμενα, ποιος θα ικανοποιήσει τις ανεβασμένες προσδοκίες της πωλήτριας; Ένας από τους αγοραστές μπαίνει στο παιχνίδι των προσφορών ανακατευθύνοντας τη δυναμική της δημοπρασίας.

Τη συνταξιούχο μαγείρισσα κυρία Αλέκα υποδέχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη. Το αντικείμενό της θυμίζει παλιά Αθήνα και η ιστορία του πως έφτασε στα χέρια της δίνει μια ακόμα πιο νοσταλγική αύρα παλιάς εποχής. Ο Θάνος Λούδος εστιάζοντας στη λειτουργικότητα του αντικειμένου είναι ίσως από τις μοναδικές φορές που δεν δείχνει να αντιτίθεται σε μια πιθανή παρεμβολή στην αρχική κατάστασή του. Η τιμή εκτίμησης δεν ικανοποιεί την κυρία Αλέκα, καθώς το αντικείμενο της, εκτός από την αντικειμενική του αξία, φέρει και συναισθηματική αξία για εκείνη. Με αναλλοίωτα καλή διάθεση και δεδομένη την άριστη κατάσταση του αντικειμένου της η πωλήτρια περνά με σιγουριά στο δωμάτιο των αγοραστών, στηρίζοντας τις ελπίδες της στον συναισθηματισμό αλλά και στην ευφυΐα της. Η δημοπρασία ξεκινά με ανατροπές, χιούμορ αλλά και καλή διάθεση, στο κλείσιμο μιας περιπετειώδους συμφωνίας.

Παραγωγός; Νίκος Χριστοφόρου

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Jo Σισμάνογλου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Δημάκου

Δ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος Τριανταφύλλου

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής