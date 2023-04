Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο ξανά μαζί - Δείτε το φιλί τους στο Coachella

Οι θαυμαστές του

βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν το δίδυμο εντοπίστηκε να φιλιέται στο φεστιβάλ Coachella στις 14 Απριλίου. Το ζευγάρι έμοιαζε σαν να μην χώρισε ποτέ, καθώς σύμφωνα με άτομο που βρισκόταν κοντά, αποκάλυψε αποκλειστικά στο Us Weekly ότι οι δυο τους φλέρταραν όλη τη νύχτα.

Ένα βίντεο μάλιστα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε πως είναι πάλι μαζί, μετά τον χωρισμό τους το 2021.

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK

Η πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι έφτασε στο φεστιβάλ με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά πλαισιώθηκε από σωματοφύλακες και είχε μια μεγάλη παρέα γύρω του, ενώ έμειναν μαζί όλο το βράδυ και προσπαθούσαν να μην φαίνονται.

Καθώς προχωρούσε η νύχτα, ο

Μέντες

και η

Καμπέγιο

άρχισαν να δείχνουν περισσότερη τρυφερότητα, με εκείνον να έχει το χέρι του γύρω από τη μέση της καθώς περπατούσαν προς τη σκηνή, για να παρακολουθήσουν το set του Burna Boy. Η πηγή είπε ότι η τραγουδίστρια είχε το πρόσωπό της στους ώμους του Μέντες και φιλιόντουσαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τραγουδιού του Burna Boy.

Ο Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο

άρχισαν να βγαίνουν τον Ιούλιο του 2019, τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του ντουέτου τους με την επιτυχία «I Know What You Did Last Summer»., αλλά εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι η αγάπη τους ο ένας για τον άλλον ως άνθρωποι είναι ισχυρότερη από ποτέ και ότι θα συνεχίσουν να είναι οι καλύτεροι φίλοι.